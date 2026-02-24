Así es la mansión donde atraparon a "El Mencho", el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación
La propiedad, ubicada en el Tapalpa Country Club, cuenta con habitaciones de alta gama, amplios ventanales y un jardín que conecta con el cerro.
El domingo por la tarde, las fuerzas armadas abatieron a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como "El Mencho", el capo narco más buscado de México y los Estados Unidos. Según trascendió, el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue asesinado en una mansión ubicada en el Tapalpa Country Club, una de las áreas residenciales más exclusivas de aquel estado.
Cómo es la mansión de “El Mencho”
Se trata de una casa de lujo enclavada en la montaña y rodeada de bosque. La casa cuenta con dos pisos, techos amplios y altos ventanales. La habitación principal tiene muebles de alta gama y un colchón king size.
Te Podría Interesar
En el segundo piso hay otras tres habitaciones que cuentan con un baño independiente y muebles de madera con acabados finos. En la parte trasera, el jardín conecta con el cerro.
Símbolos religiosos
En una parte de la casa encontraron un altar con imágenes de San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe. A su vez, hallaron una carta con fecha del 25 de enero con un fragmento del salmo 91: “Dígale al Señor: mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza”.
Asimismo, dos piedras labradas con las figuras de San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe marcaban el límite entre la propiedad y el bosque.
El enfrentamiento que terminó con “El Mencho”
El líder del CJNG intentó escapar por el jardín de la mansión y la persecución se extendió hasta el bosque, donde “El Mencho” fue alcanzado por la balas y resultó herido. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado en helicóptero hasta un hospital. Sin embargo, murió durante el trayecto.