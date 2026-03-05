Tres formas rápidas de bajar el cortisol: la hormona del estrés

Tres hábitos simples que ayudan a bajar el cortisol. Lo que ayuda al cuerpo a frenar el cortisol alto.

El estrés deja huella. Cuando el cuerpo vive bajo presión, el cortisol sube. Esa hormona prepara al organismo para enfrentar peligro, pero un nivel alto durante muchos días afecta el sueño, el ánimo y la salud. Algunos hábitos simples ayudan a bajar esa tensión y a devolver calma al cuerpo.

Tres formas sencillas de bajar el cortisol El cortisol nace en las glándulas suprarrenales. Estas pequeñas estructuras se ubican sobre los riñones. Su función consiste en regular energía, presión arterial y respuesta al estrés. En situaciones de peligro el cortisol sube. El corazón acelera y la respiración cambia. Ese mecanismo ayudó a la supervivencia humana durante miles de años.

cantar Una forma simple que ayuda a cambiar ese estado: cantar o tararear. Cuando una persona emite un sonido, la respiración se vuelve más lenta. El ritmo cardíaco baja y el cuerpo entra en una fase de relajación.

Ese efecto se relaciona con el nervio vago, una red que conecta cerebro, corazón y órganos digestivos. La vibración del canto estimula ese sistema y ayuda al cuerpo a liberar tensión. Otra herramienta es la respiración lenta. Un ejercicio común consiste en inhalar por la nariz durante cuatro segundos y luego exhalar por la boca durante ocho. La exhalación larga envía una señal de calma al cerebro.