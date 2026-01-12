Conmoción en Córdoba: encontraron el cadáver de un hombre en Laguna Azul

La víctima, oriunda del barrio Argüello de Córdoba, había sido vista por última vez en el agua durante la tarde.

La ciudad cordobesa de La Calera se vio conmovida por un episodio fatal. Un hombre de 45 años fue hallado sin vida en la Laguna Azul, el domingo por la tarde. Este lunes, las autoridades investigan las causas del siniestro.

De acuerdo con los medios locales, el hombre, del que se resguarda la identidad, había sido visto por última vez dentro del agua por sus familiares el domingo por la tarde. Al notar que no regresaba a la superficie, sus allegados dieron aviso inmediato a las autoridades, lo que permitió un rápido despliegue de equipos de rescate.

La búsqueda se desarrolló con la participación de personal especializado del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía de Córdoba y de la Dirección Bomberos. El operativo constó en el uso de equipos de buceo y una labor coordinada entre distintas unidades, con foco en el espejo de agua donde se perdió el rastro del hombre.

Encontraron a un hombre muerto en Laguna Azul, Córdoba Encontraron a un hombre muerto en Laguna Azul, Córdoba. Policía de Córdoba En las primeras horas de la madrugada, los buzos lograron encontrar el cuerpo a una profundidad de aproximadamente cuatro metros y a unos quince metros de la costa. Una vez extraído, se procedió a notificar a la Justicia y a realizar las actuaciones correspondientes.

El subcomisario Mauro Delfino, integrante de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba, participó de las tareas en el lugar y brindó detalles técnicos del operativo. Según explicó, el procedimiento fue llevado adelante con recursos adecuados a la profundidad y a las condiciones del terreno acuático.