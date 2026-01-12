Quién era Erika Antonella Álvarez, la joven asesinada y hallada en un basural de Tucumán

Erika Antonella Álvarez tenía 25 años, estudiaba enfermería y fue encontrada sin vida dentro de una bolsa de residuos en un basural de Manantial Sur, Tucumán.

El crimen de Erika Antonella Álvarez, una joven de 25 años, conmociona a la provincia de Tucumán. Su cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa de residuos en un basural cercano a su vivienda, en la zona de Manantial Sur, luego de que dos mujeres que caminaban por el lugar advirtieran una situación sospechosa y dieran aviso a las autoridades.

Cómo fue hallado el cuerpo de la joven De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, realizada por el Cuerpo Médico Forense, la joven murió como consecuencia de un traumatismo craneofacial con luxación cervical, un cuadro compatible con una agresión de extrema violencia.

Antonella, como la llamaban sus familiares y amigos, era estudiante de enfermería y amante de los rollers. Según relataron sus allegados, fue vista por última vez durante la mañana del miércoles. La última comunicación se produjo durante la madrugada de ese día, cuando intercambió mensajes con su madre y una de sus hermanas. Luego, dejó de responder, algo que encendió la alarma en su entorno.

crimen en tucuman Instagram “Era una chica que no desaparecía. Siempre sabíamos de ella”, expresó su hermana Milena Álvarez en diálogo con TN, al describir la angustia que generó la repentina falta de contacto.

Cuál es la principal sospecha sobre el asesinato de la joven Tras el hallazgo del cuerpo, la investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios, que intenta reconstruir las últimas horas con vida de la joven y determinar cómo y dónde fue atacada. Hasta el momento, no hay personas detenidas por el crimen.