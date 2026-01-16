Atacó con arma blanca a una persona en el subte y fue detenido tras un allanamiento en Villa Crespo

Un hombre fue detenido en el barrio porteño de Villa Crespo acusado de herir con un arma blanca a una persona a la salida del subte D en Palermo a fines de diciembre pasado.

La División Investigaciones Comunales 14 concretó un allanamiento en Villa Cresp o, en un domicilio sobre la avenida Honorio Pueyrredón al 1800, donde se logró la detención del agresor y se secuestraron elementos de interés para la causa.

El hecho investigado ocurrió el 29 de diciembre pasado en las inmediaciones de la salida de la estación Scalabrini Ortiz de la línea D de subtes, donde la víctima, de 32 años, fue herida en el abdomen por un agresor que luego se dio a la fuga a pie.

A partir de la denuncia, los investigadores de la Comuna 14 junto a la División Análisis de Registros de la Policía de la Ciudad , realizaron el relevamiento de cámaras de seguridad y el análisis del material obtenido, lo que permitió reconstruir la ruta de escape, identificar al autor del ataque y localizar su domicilio.

Con la información reunida, se solicitó de manera urgente la orden de allanamiento con detención, la cual fue otorgada por la Justicia. Al ingresar al domicilio, los efectivos lograron reducir y detener al imputado.

Durante el procedimiento se incautaron un par de anteojos de sol, una camisa, un pantalón corto de jean, un par de zapatillas, un reloj pulsera y un celular.

Un dato aportado por las autoridades es que el acusado posee antecedentes penales por un hecho de lesiones ocurrido en el año 2021 en el barrio de Caballito, en el marco de un conflicto de tránsito.

La causa es investigada por la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°4, a cargo de Mauro Tedeszko.