Reconoció abusos a menores y cumple prisión domiciliaria por "depresión y culpa"

La localidad cordobesa de La Playosa atraviesa horas de fuerte conmoción social tras conocerse que Rodrigo Santi, exinstructor de Bomberos Voluntarios, accedió a la prisión domiciliaria luego de confesar abusos contra menores.

La decisión judicial desató una pueblada inédita, con más de 150 personas movilizadas en las calles en reclamo de justicia.

Santi admitió los hechos en el marco de un juicio abreviado, con una pena acordada de ocho años de prisión por abuso sexual simple, abuso sexual con acceso carnal, corrupción de menores y tenencia de pornografía infantil.

Sin embargo, antes de que la condena quedara firme, la Justicia avaló el pedido de su defensa para otorgarle el beneficio de la domiciliaria, basándose en un informe psicológico de parte que diagnosticó un cuadro de “ depresión , melancolía y culpa excesiva”.

Actualmente, el ex bombero cumple la medida en un departamento de la ciudad de Villa María, con tobillera electrónica y sin custodia policial, una situación que generó indignación entre familiares de las víctimas y vecinos, sobre todo por la cercanía del domicilio a establecimientos educativos.

Críticas a la prisión domiciliaria

La madre de uno de los adolescentes abusados cuestionó con dureza la resolución judicial y remarcó que se trata de un “abusador confeso” que debería cumplir prisión efectiva. En la misma línea, organizaciones que trabajan en la protección de infancias calificaron la medida como una revictimización y denunciaron que la querella no fue notificada a tiempo de la resolución.

La manifestación en La Playosa se desarrolló de manera pacífica, con carteles y consignas que reclamaron el fin de los privilegios judiciales y mayor protección para niñas, niños y adolescentes.

Los organizadores ya anunciaron una nueva marcha para los próximos días, mientras el caso sigue generando repercusión y un fuerte debate social y judicial en toda la provincia.