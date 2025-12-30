Internaron de urgencia a Milagro Sala y denuncian que incumplió la prisión domiciliaria

La dirigente social de Tupac Amaru permanece bajo observación en el Hospital de Gonnet tras una descompensación el sábado. El traslado no fue notificado a las autoridades judiciales.

La referente de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, se encuentra internada en el Hospital de Gonnet, ubicado en La Plata, desde el pasado sábado por la tarde. La exlegisladora sufrió una descompensación vinculada a sus problemas crónicos de circulación sanguínea, según informó su médico personal, Jorge Rachid.

El episodio clínico está relacionado con una condición que requiere supervisión médica constante y que ya había motivado traslados previos a centros de salud. Actualmente, Sala permanece bajo observación mientras el equipo médico institucional monitorea su evolución.

Alerta por tobillera electrónica y controversia judicial El traslado de la dirigente social generó una inmediata polémica en el ámbito judicial. Las autoridades no recibieron notificación formal del movimiento, y el hecho solo se conoció mediante una alerta emitida por su tobillera electrónica. Esta situación reabrió el debate sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas para su arresto domiciliario.

¿Desde cuándo Milagro Sala vive en La Plata? Sala vive en la capital bonaerense desde 2023, tras obtener autorización judicial para recibir atención médica especializada. La decisión se basó en el diagnóstico de una trombosis registrada en 2022, cuadro que le provoca edemas y obstrucciones venosas que requieren seguimiento médico regular.

Sin embargo, su permanencia en La Plata sumó nuevas controversias en los últimos días. Se informó que la referente de Tupac Amaru cambió de domicilio sin autorización formal de la justicia, después de que no se renovara su contrato de alquiler anterior. Este hecho, junto con la difusión de videos de una reunión familiar, generó fuertes cuestionamientos sobre su régimen de detención.