Milagro Sala violó su prisión domiciliaria y se activó su tobillera electrónica

La dirigente social jujeña Milagro Sala dejó en las últimas horas la casa ubicada en el barrio platense de Villa Elvira, donde cumplía arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Aunque pidió un permiso judicial para hacerlo, no espero respuesta alguna antes de violar su arresto domiciliario y activar la tobillera electrónica . Por ahora la Justicia no se expidió al respecto del episodio.

Según consta en la presentación judicial, la salida del inmueble de Villa Elvira se produjo tras el vencimiento del contrato de alquiler. El propietario del inmueble intimó la devolución inmediata de la vivienda y advirtió sobre la posibilidad de iniciar una acción de desalojo, lo que generó una situación de conflicto habitacional que debía resolverse de manera urgente.

La defensa de Sala sostuvo que la falta de un domicilio válido para cumplir la prisión domiciliaria no fue una situación provocada por la propia dirigente, sino una consecuencia directa de una relación contractual finalizada. En ese contexto, se remarcó que la permanencia en la vivienda ya no era posible y que resultaba incompatible con el normal cumplimiento de la medida judicial impuesta.

En el escrito elevado a la Justicia, Sala solicitó que se autorice el cambio de domicilio a una vivienda ubicada en Gonnet , localidad situada al norte del casco urbano platense. La nueva residencia propuesta fue presentada como una alternativa inmediata y viable para garantizar la continuidad del arresto domiciliario sin interrupciones ni incumplimientos.

Entre los puntos destacados del pedido se indicó que la nueva vivienda reúne condiciones adecuadas de habitabilidad y que es plenamente compatible con el sistema de monitoreo electrónico mediante tobillera. Además, se dejó constancia de la disposición a facilitar todas las verificaciones técnicas necesarias para asegurar el control judicial de la medida.

El cambio de domicilio fue planteado como una solución transitoria frente a una situación que, de no resolverse, podía afectar el régimen de detención domiciliaria que Sala cumple desde 2023.

La salud como argumento central del planteo

Uno de los ejes centrales del pedido está vinculado al estado de salud de la dirigente social. Sala permanece en la ciudad de La Plata realizando un tratamiento médico y psicológico de carácter continuo, que, según se detalló en la presentación, no puede ser abordado de manera adecuada en la provincia de Jujuy, donde fue condenada.

Respecto del nuevo domicilio propuesto, se destacó su cercanía con el Hospital San Roque de Gonnet, un factor considerado clave para asegurar la continuidad del tratamiento.

hospital san roque gonnet El Hospital San Roque de Gonnet. Foto: Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Un traslado en espera de definición judicial

Mientras se aguarda una resolución formal que autorice el cambio de domicilio, el traslado a Gonnet permitiría a Sala pasar las Fiestas en la nueva vivienda. La situación reactivó el expediente penal vinculado a las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria y quedó sujeta a la evaluación de las autoridades judiciales competentes.