Un taxista y su pareja cayeron por el robo en una casa de la Cuarta Sección

El taxista y la mujer fueron detenidos en Las Heras, luego de quedar comprometidos por una denuncia a través del programa Ojos en Alerta.

El robo por el que cayó un taxista se produjo en una casa de la Cuarta Sección Oeste. (Imagen ilustrativa)

El robo en una vivienda de la Cuarta Sección Oeste, en la Ciudad de Mendoza, terminó el miércoles con la detención de un taxista y su pareja en Las Heras. Ambos quedaron comprometidos tras una denuncia vecinal que ingresó al programa Ojos en Alerta. Aparentemente, guardaban los elementos sustraídos en el vehículo con el que trabajaban.

La denuncia de un vecino Fue a partir del aviso de un vecino de ese sector capitalino, a través del citado programa de seguridad ciudadana, que personal de Preventores tomó conocimiento sobre el robo en una casa ubicada sobre calle 25 de Mayo, en plena madrugada del miércoles.

De acuerdo con la información oficial, el testigo observó a los sospechosos sustrayendo elementos de valor del domicilio y guardándolos en un taxi. Además del relato, el denunciante también aportó fotos de los autores y del rodado en el que se movilizaban.

Las fuentes agregaron que uno de los sujetos vestía gorra negra, remera negra y zapatillas claras. En tanto, su cómplice, quien estaba al mando del vehículo, era clavo y llevaba puesta una remera azul y blanca.

La detención del taxista A partir de esos datos, se dio aviso sobre la posible presencia de los malvivientes mediante la frecuencia policial y efectivos interceptaron el taxi en el departamento de Las Heras, cerca de los cajeros automáticos de calle Burgos.