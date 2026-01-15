Quiénes son los futbolistas argentinos que protagonizaron una salvaje pelea en Brasil

Dos semanas atrás, durante la mañana del 1 de enero de 2026, tres futbolistas argentinos protagonizaron una brutal pelea en un barrio privado de Eusébio, en la región metropolitana de Fortaleza, Brasil . En las últimas horas, se viralizó el video de la agresión.

Se trata de los argentinos José María Herrera , Eros Mancuso y Tomás Pochettino , todos jugadores del Fortaleza Esporte Clube, quienes estaban en una fiesta en el condominio cuando se desató el conflicto.

Por un lado, Mancuso (26) se desempeña como lateral derecho en el equipo brasileño. Surgió de las divisiones inferiores de Boca Juniors, pero no logró consolidarse en el primer equipo. En julio de 2022, pasó a Estudiantes de La Plata, donde tuvo un rendimiento destacado que le valió su transferencia al fútbol brasileño a mediados de 2024.

Pochettino (29) juega de mediocampista y al igual que Mancuso, debutó en Boca Juniors. Sin embargo, tuvo un breve paso por el Club Atlético River Plate. Se destacó en Talleres de Córdoba antes de dar el salto internacional.

La Policía Civil de Brasil analiza un confuso episodio ocurrido durante los festejos de Año Nuevo que involucra al futbolista argentino.

Por último, Herrera (categoría 2003) se desempeña como delantero y pasó por las categorías juveniles de varios clubes.

Cómo fue la salvaje agresión

Según versiones de los vecinos, el enfrentamiento comenzó cuando uno de ellos fue a reclamar por el sonido alto de la música, señalando que su hija no podía dormir debido al volumen. Durante el altercado, afirmó haber sido mordido en la nariz, lo que llevó a la denuncia policial y al inicio de una investigación por parte de la Policía Civil del Estado de Ceará.

denuncia eros mancuso Eros Mancuso quedó en el centro de la polémica en Brasil.

Ante la viralización de los videos y las acusaciones, Mancuso publicó un extenso descargo en sus redes sociales. En su relato, negó las versiones de la agresión, afirmó que el vecino se presentó “fuera de control” hacia él y sus acompañantes, que insultó su honor y que incluso (según su versión) el denunciante y otro joven irrumpieron en su domicilio, derribaron una puerta y amenazaron a los presentes.

El futbolista aseguró que la policía fue llamada para contener la situación y que presentará denuncia formal ante las autoridades.

El caso, que ahora está siendo investigado por la justicia brasileña como lesión corporal intencional, quedó a cargo de la Comisaría de Eusébio. Las imágenes que se difundieron forman parte de la instrucción judicial, y tanto testimonios de los jugadores como de los vecinos serán analizados para determinar responsabilidades.