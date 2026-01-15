Persecusión y detención de un hombre que se robó la bateria de un auto en Guaymallén

Las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) alertaron sobre el robo en Guaymallén y también registraron la intervención policial.

El delincuente fue detenido tras una breve persecución luego del robo de una batería de auto.

El sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) permitió la aprehensión de un sujeto en la madrugada de este jueves, luego de que se robara la batería de un auto estacionado en Guaymallén. Las cámaras registraron el accionar del delincuente y la persecución de las autoridades para frustrar el robo.

Todo ocurrió en el cruce de las calles Godoy Cruz y Sarmiento durante las primeras horas del día. Allí, el CEO notó el llamativo comportamiento de un hombre que deambulaba por esta zona.

Por el mismo medio se vio al sujeto acercarse a un Duna Weekend que estaba estacionado, para luego forzar la seguridad del rodado y levantar el capot del vehículo, desde donde sustrajo la batería del mismo.