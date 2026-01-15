Una chica fue abusada cerca de Casa de Gobierno y atraparon al sospechoso: tenía varias medidas pendientes

Una joven de 20 años sufrió un abuso sexual la noche del miércoles a metros de Casa de Gobierno , en la Ciudad de Mendoza . De acuerdo con la información a la que accedió MDZ , un hombre manoseó a la víctima en una parada de colectivos y luego fue detenido en la plaza España . Tenía cinco medidas pendientes con la Justicia.

Fuentes policiales relataron que todo comenzó pasadas las 21.30 cuando una muchacha pidió auxilio a personal de Tránsito Municipal en el cruce de calles Virgen del Carmen y España , en pleno barrio Cívico y en las cercanías del microcentro.

Los agentes se acercaron y la chica les relató que, minutos antes, bajó de un colectivo en una parada cerca del cruce de avenida Pedro Molina y calle Patricias Mendocinas , donde fue interceptada por un sujeto que le realizó tocamientos en los pechos y luego se dio a la fuga a pie, surge del procedimiento policial.

Frente a eso, se le dio aviso a personal policial y de Preventores , aportando las características del sujeto. Mediante esos datos, se logró rastrear al sospechoso cuando ingresaba a la plaza España , mediante una cámara de seguridad apostada en el cruce de calles España y San Lorenzo .

Inmediatamente, una mujer policía, quien realizaba servicios extraordinarios junto a preventores municipales, se desplazó hasta ese lugar y logró aprehender al sindicado abusador, revelaron las fuentes consultadas.

Las paradas de avenida Pedro Molina donde la joven sufrió el abuso sexual.

Por directivas de una ayudante fiscal de turno de la Oficina Fiscal Capital, se dispuso que el señalado agresor sexual, identificado como Esteban Jorge Pereyra Roldán (36), fuera trasladado a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A).

La complicada situación del detenido

Allí, el sujeto quedó a disposición del fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Mauro Perassi, quien en las próximas horas lo podría imputar por el delito de abuso sexual simple, explicaron fuentes judiciales.

Además, las autoridades debían verificar la situación del sospechoso en otros expedientes, ya que presentaba cinco medidas judiciales pendientes: dos por causas de abuso sexual y tres por expedientes de violencia de género, agrega la información.