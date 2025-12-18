El depredador sexual de menores que actuaba en Mendoza: abusos a su nieta y celulares con material pedófilo

El estremecedor caso de un depredador sexual de menores tuvo su cierre en la Justicia de Mendoza. El acusado, un hombre de 54 años, confesó múltiples abusos sexuales a su nieta , casos de grooming y hasta producción y tenencia de material pedófilo . A raíz de eso, fue condenado a 11 años de cárcel mediante un juicio abreviado.

De esa manera, el abusador evitó el debate oral y fue sentenciado por el juez Ramiro Salinas , del Tribunal Penal Colegiado N°2, durante una extensa audiencia realizada en la Sala 15 del Polo Judicial Penal .

El magistrado homologó el acuerdo entre la defensa del imputado y el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual Flavio D'Amore , quien lideró la investigación que se inició el año pasado por los casos de ciberacoso a menores y luego destapó las vejaciones que había sufrido la nieta del hombre.

Las contundentes pruebas reunidas por la fiscalía a lo largo de la instrucción habían acorralado al depredador sexual, quien fue detenido a comienzos de 2024 y se encontraba imputado por corrupción de menores agravado por la edad de la víctima y por el vínculo, producción de material de abuso y/o explotación sexual de niños, niñas y adolescentes agravado por la edad de la víctima —en calidad de autor mediato—, abuso sexual simple agravado por el vínculo, ciberacoso infantil , tenencia de material de abuso y/o explotación sexual de menores y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con persona menor a 18 años en varias ocasiones, todo en concurso real.

De acuerdo con fuentes allegadas la pesquisa, la mayoría de los delitos por los que fue condenado fueron perpetrados contra su nieta. La menor de edad no sólo padeció múltiples vejaciones por parte de su abuelo, sino que también era acosada a través de mensajes a su celular, en los que le pedía fotos de índole sexual. Para esto, el hombre se hacía pasar por un chico de la misma edad que la víctima.

Pero eso no fue todo, ya que los avances de la investigación permitieron descubrir que acosaba por aplicaciones de mensajería a otras menores de edad, a quiénes les pedía y exhibía contenido de pedofilia.

Múltiples celulares con material pedófilo y su vida laboral

Al momento de su detención se le secuestraron cuatro celulares que utilizaba para acosar a sus víctimas de manera virtual. En los aparatos, que fueron sometidos a peritajes tecnológicos, se encontró abundante material de abuso y explotación sexual de menores.

Por su parte, en sus redes sociales, el depredador sexual se presentaba como un "autogestor de reparaciones varias", principalmente de equipos electrónicos, aunque también se autoproclamaba como un experto en seguridad privada.

Más allá de eso, los delitos que cometía oculto detrás de una pantalla y en la vivienda que compartía con su nieta terminaron siendo descubiertos y ahora el hombre fue condenado luego de confesar los hechos ante la Justicia.