Denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén: falló el reconocimiento a un obrero sospechado

Pese a eso, la causa a cargo de la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual María de las Mercedes Moya , profundizará otras líneas investigativas para esclarecer el caso que puso en la mira a un grupo de trabajadores de la construcción que realizaban reparaciones en la escuela N° 1-149 Dr. Abraham Lemos .

Entre las medidas centrales dispuestas por la Fiscalía, se concretó la entrevista en Cámara Gesell a la pequeña de 9 años, con el abordaje y acompañamiento de personal correspondiente, tal como lo establecen los protocolos para este tipo de casos. A partir de los aportes surgidos de esa instancia y con el consentimiento de la madre de la niña, además de la autorización de una Asesora de Menores , se avanzó con la rueda de personas.

Sin embargo, esa medida arrojó resultado negativo y no permitió identificar al presunto autor del abuso, de acuerdo con fuentes judiciales. Pese a eso, las tareas investigativas continuarán para esclarecer el caso.

De manera paralela, se llevó a cabo una inspección ocular en la escuela, con la participación de personal de la Fiscalía, la Policía Científica y de Investigaciones. El objetivo era relevar los espacios señalados en la denuncia y sumar elementos que puedan resultar de interés para el avance de la instrucción

En ese sentido, también se buscaba progresar con la individualización de los obreros que trabajaron el día en que, de acuerdo con la presentación judicial, se perpetró el abuso sexual dentro de la institución educativa.

La denuncia de abuso y múltiples sospechosos

El caso se inició a partir de una denuncia radicada por la madre de una niña, quien relató que el abuso habría ocurrido en los baños de la escuela. Frente a esa situación, la menor fue asistida en el Hospital Notti, donde los profesionales de la salud constataron lesiones compatibles con una vejación.

abuso escuela corralitos-2 Tras la denuncia por el presunto abuso, madres de alumnos se reunieron para reclamar a las autoridades del establecimiento Rodrigo D'Angelo / MDZ

A partir de allí, ocho obreros que se encontraban realizando trabajos de reacondicionamiento en la escuela quedaron en la mira de los investigadores. No obstante, hasta el momento ninguno de ellos fue imputado formalmente y no hay pruebas concretas que comprometan a alguno de ellos.

Más allá de que el reconocimiento no fue fructífero, la investigación seguía en curso y se evaluarán nuevas medidas a desarrollar a partir del análisis de las pruebas reunidas hasta el momento.