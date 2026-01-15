Imágenes de la brutal pelea que involucró a tres futbolistas argentinos en Brasil durante Año Nuevo

Un video inédito captado por una cámara de seguridad reveló la brutal pelea que protagonizaron tres futbolistas argentinos del club brasileño Fortaleza con vecinos de un barrio privado de Eusébio, en la región metropolitana de Fortaleza, durante la mañana del 1 de enero de 2026.

Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales y luego en los medios de comunicación, registran a nueve personas envueltas en la pelea (siete hombres y dos mujeres) en el marco de una discusión que, según la denuncia inicial, se originó por ruidos molestos y música a alto volumen hasta la madrugada, mientras se celebraba el Año Nuevo .

El momento de la pelea de los tres futbolistas argentinos durante la mañana del día después de año nuevo.

Entre los involucrados aparecen los argentinos José María Herrera, Eros Mancuso y Tomás Pochettino, todos jugadores del Fortaleza Esporte Clube, quienes estaban en una fiesta en el condominio cuando se desató el conflicto.

Según versiones de los vecinos, el enfrentamiento comenzó cuando uno de ellos fue a reclamar por el sonido alto de la música, señalando que su hija no podía dormir debido al volumen. Durante el altercado, afirmó haber sido mordido en la nariz, lo que llevó a la denuncia policial y al inicio de una investigación por parte de la Policía Civil del Estado de Ceará.

Ante la viralización de los videos y las acusaciones, Eros Mancuso, lateral derecho surgido de las divisiones inferiores de Boca Juniors y con paso por Estudiantes de La Plata antes de llegar a Brasil , publicó un extenso descargo en sus redes sociales.

La Policía Civil de Brasil analiza un confuso episodio ocurrido durante los festejos de Año Nuevo que involucra al futbolista argentino Eros Mancuso.

En su relato, Mancuso negó las versiones de la agresión, afirmó que el vecino se presentó “fuera de control” hacia él y sus acompañantes, que insultó su honor y que incluso (según su versión) el denunciante y otro joven irrumpieron en su domicilio, derribaron una puerta y amenazaron a los presentes.

El futbolista aseguró que la policía fue llamada para contener la situación y que presentará denuncia formal ante las autoridades.

Investigación judicial y contexto del caso

El caso, que ahora está siendo investigado por la justicia brasileña como lesión corporal intencional, quedó a cargo de la Comisaría de Eusébio. Las imágenes que se difundieron forman parte de la instrucción judicial, y tanto testimonios de los jugadores como de los vecinos serán analizados para determinar responsabilidades.

Desde el Fortaleza Esporte Clube indicaron que el club está al tanto de la situación, que monitorea el caso y brinda apoyo a sus futbolistas mientras avanza la investigación.