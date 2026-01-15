Hallazgo de huesos en Maipú: un can policial localizó el resto del cadáver desmembrado en un contenedor

El hallazgo de huesos humanos el martes en un descampado de Maipú generó alerta entre los detectives mendocinos. Debido a que, en principio, sólo encontraron un cráneo y una pierna , se realizaron nuevos rastrillajes para dar con el resto del cadáver . Así, este jueves un can policial localizó el resto del cuerpo en un contenedor. Cómo sigue la investigación.

Fuentes policiales revelaron que la medida dispuesta por un ayudante fiscal de la Oficina Fiscal Maipú , que encabezó personal del Cuerpo de Canes , tuvo su inicio pasadas las 14.30 en el terreno de calle Ecuador al 300 , en el distrito de Gutiérrez , donde dos días antes fueron descubiertos los primeros restos óseos.

Con el apoyo del can Rayen , se inició el rastrillaje de restos humanos por diferentes sectores del predio. De esa forma, luego de una hora de trabajo, el perro marcó un contenedor de carga abandonado y en el interior los policías encontraron con las partes que restaban del cuerpo, sostiene la información.

A partir de allí, se le dio intervención a personal de la Policía Científica , que continuó examinando los huesos. Posteriormente, fueron trasladados al Cuerpo Médico Forense ( CMF ) para someterlo a los peritajes correspondientes.

De acuerdo con las fuentes consultadas, en principio resultó imposible establecer la causa de muerte, debido a que el cadáver se encontraba desmembrado y en estado de esqueletización.

Más allá de eso, la principal hipótesis que manejan los detectives de la causa, que pasará a la órbita de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, es que los restos pertenecen a una persona en situación de calle que pernoctaba en el interior del contenedor donde se hallaron gran parte de los huesos.

En ese sentido, sólo restará establecer si se trató de una muerte por causas naturales o si fue provocada de manera intencional, con intervención de terceros, explicaron las fuentes.

Cómo fue el hallazgo inicial

Fue alrededor de las 18.30 del martes, cuando un hombre tomaba mates en el patio de su domicilio, ubicado en calle Ecuador al 3.300 del distrito de Gutiérrez, y fue sorprendido por la llegada de su perra, la cual tenía en la boca el hueso de una pierna humana con restos de carne, piel y que todavía tenía los dedos, detallaron fuentes policiales.

Frente a eso, el hombre, de 30 años, decidió dar aviso a la línea de emergencias 911 y alertó sobre la situación a los funcionarios policiales. Por eso, efectivos de la jurisdicción se trasladaron hasta ese lugar, donde confirmaron que se trataba de restos óseos de aparente origen humano.

Huesos humanos Maipú El hallazgo de huesos humanos en Maipú fue alertado el martes por un vecino de la zona. MDZ.

Seguidamente, se practicó un rastrillaje en un descampado frente a la vivienda del testigo, donde había estado su mascota previo al hallazgo. En ese sector, los uniformados dieron con un cráneo, que detectaron a simple vista sobre el suelo.

A pocos metros de allí, se encontraba una chacarita, la cual no cuenta con cierre perimetral, motivo por el cual entrevistaron a su dueño. El hombre, de 34 años, explicó que desconocía la situación y que en el predio sólo lo utiliza para acopiar chatarra, surge del operativo.