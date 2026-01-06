Hallaron el cadáver de una mujer flotando en una acequia de Guaymallén y activaron el protocolo de femicidio

El cadáver de una mujer, de entre 40 y 45 años, fue hallado flotando de una acequia. Investigan las causas de la muerte y activaron el protocolo de femicidio.

El hallazgo del cadáver de una mujer durante la noche del lunes en Guaymallén generó alarma entre las autoridades. Los restos fueron encontrados flotando en una acequia y rápidamente se montó un importante operativo en la escena, ya que se activó el protocolo de femicidio. Investigan las causas de la muerte.

La información a la que accedió MDZ sostiene que fue alrededor de las 22.20 cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un cuerpo femenino flotando en el interior de una cuneta, en el cruce de calles Julio Argentino Roca y Victoria, en el distrito de Villa Nueva.

Minutos más tarde, mientras policías se desplazaban hasta ese lugar, otro testigo se comunicó con el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y manifestó la misma situación, aunque sosteniendo que los restos iban por la acequia en la intersección de calles Victoria y Manuel A. Sáez.

Amplio operativo en Guaymallén Justamente, hasta ese lugar arribaron policías de la Subcomisaría Campos, que visualizaron el cadáver bajo un puente de calle Victoria, por lo que se desplegó un amplio operativo con Bomberos del Cuartel Central, la Policía Científica, detectives de Homicidios y hasta una ayudante fiscal de turno de la jurisdicción se hizo presente allí.

De acuerdo con las primeras observaciones, se trataba de una mujer de entre 40 y 45 años que, a simple vista, no presentaba signos de violencia. Más allá de eso, no se descartaba ningún tipo de hipótesis y se activó el protocolo para casos de femicidio, como cada vez que una mujer es hallada sin vida en la vía pública, explicaron las fuentes consultadas.