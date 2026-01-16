Detuvieron a un hombre por el femicidio de Camila Merlo, la joven descuartizada en Córdoba

Los restos de la joven fueron hallados el 16 de noviembre de 2024 en un basural del barrio General Urquiza.

A dos meses del hallazgo de los restos de Camila Merlo en un basural del barrio General Urquiza de la ciudad de Córdoba, un hombre fue detenido por el femicidio de la joven de 26 años.

Este viernes 16 de enero, en el marco de múltiples allanamientos realizados por la dirección general de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba, en conjunto con la dirección de Investigación Operativa (DIO) del Ministerio Público Fiscal, un hombre de 30 años fue capturado en el barrio Colón de Córdoba.

El sospechoso fue puesto a disposición de la fiscalía interviniente, a cargo de la dra. Eugenia Pérez Moreno. Además, quedó imputado por el delito de “homicidio agravado”.

Qué dijo el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, que se encontraba supervisando los allanamientos, señaló que "esta detención es el resultado de una ardua tarea del departamento de Homicidios de la Policía de Córdoba para reconstruir la evidencia, a partir de peritajes forenses, de comunicaciones, relevamiento de testimonios, chequeos de domos y cámaras, entre otras tareas que dirigieron la pista en este sentido".