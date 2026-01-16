Escándalo vendimial: Malargüe respondió tras la renuncia de la virreina por hostigamiento

Cómo suele ocurrir cada año, la Vendimia no solo trae celebración, arte y coronaciones, sino también su cuota de polémica. En el año del aniversario 90º de la Fiesta Nacional de la Vendimia , todas las miradas están puestas en Malargüe , epicentro del primer escándalo vendimial de la temporada.

Tras denunciar "ataques directos" hacia su persona y poner en duda la transparencia de la elección , la virreina electa, Rosario Cabello, renunció tan solo 4 días después de la realización de la Vendimia departamental de Malargüe . Sin embargo, desde el municipio se desligaron de las acusaciones, garantizaron la transparencia del certamen y responsabilizaron a aquellos que se "sientan detrás de una computadora a escribir sin tomar dimensión del daño que pueden generar en la otra persona".

"Esta decisión ha sido tomada luego de una profunda reflexión personal vinculada a lo vivido durante el proceso de elección de la Reina de la Vendimia. Entiendo que una celebración tan significativa para nuestra comunidad debe desarrollarse en un marco de transparencia, cuidado, respeto y equilibrio para todas las jóvenes que participamos de ella", inicia la carta que presentó Cabello al municipio el lunes 12 de enero.

Rosario Cabello acusó hostigamiento e irregularidades en el proceso de elección de la reina de la Vendimia.

Prosigue: "Asimismo, y más allá de lo propio del proceso de elección, se presentaron situaciones vinculadas a la intervención de una persona externa al ámbito municipal, pero cercana al entorno de las reinas, que generaron tensiones entre las candidatas. En ese contexto, me vi expuesta a situaciones que sentí como ataques directos hacia mi persona, incluso en actos públicos, lo cual afecto mi tranquilidad y bienestar emocional".

Finalmente, Cabello agradece la oportunidad brindada y asegura que su decisión es para preservar su "salud emocional, tranquilidad y el respeto por los valores que debe sostener la Vendimia".

La respuesta de Malargüe

Tras los hechos de público conocimiento, Juan José Narambuena, director de Desarrollo Humano de Malargüe, habló con MDZ Radio; confirmó que se reunió con Cabello, de 19 años, y sus padres, pero se desligó de las acusaciones.

"Rosario es una chica muy sensible y humilde, que se sintió muy atacada durante el proceso por personas externas al municipio. Tomó esta decisión en función de todo aquello que surgió en redes sociales o tal vez en algún acto en particular. Con los haters, hay gente que se sienta detrás de una computadora a escribir y no toma dimensión del daño que le puede generar a otra persona", aclaró Narambuena, evitando dar detalles puntuales de las situaciones denunciadas por la joven.

En cuanto a las declaraciones de Cabello sobre aquellos que generaron tensiones entre las candidatas, Narambuena aclaró que la joven no brindó nombres, pero comentó que cada candidata lleva personas que se acercan a colaborar, que son "externas al municipio".

"Ella dijo que se sintió afectada por todo lo que se escribió en redes y mencionó personas externas al municipio, por eso remarco que no tiene que ver con el municipio, ni la organización, ni quienes están a cargo de las reinas", sumó.

El proceso de elección de la reina

A través de un comunicado, la joven planteó diferentes aspectos sobre el proceso de elección de la reina. Puntalmente, contó que durante la mañana de la elección transitó una situación que le pareció "desagradable", por un comentario sobre su vestimenta, el cual fue realizado delante de otras personas y que sintió como "una burla".

Además, mencionó que hubo "irregularidades" en el desarrollo general de la elección que le generaron "inquietud y desilusión". Aseguró que junto a la renuncia expresó esas observaciones en el municipio con la intención de que sean "revisadas".

Rosario Cabello 1 Cultura Malargüe

Frente a lo denunciado, el funcionario de Malargüe garantizó la transparencia de la elección: "La transparencia está dada en el sistema de voto electrónico, voto popular. Votaron 236 personas. Se hace la elección con la terminalidad del número de documento. La urna luego es trasladada por la escribana, una profesional externa al municipio que contratamos para la ocasión".

Y agregó: "Las irregularidades tienen que ver con que hubo más movimiento de gente por Priscila (reina electa) que el movimiento de gente que ella pudo tener.Cada candidata tiene su barra, su apoyo".

La nueva virreina de Malargüe

Luego de la renuncia de Rocío Cabello, Malargüe ya tiene nueva virreina. María de los Ángeles Figueroa, representante del distrito Río Barrancas, asumió como nueva virreina.

virreina malargue María de los Ángeles Figueroa, la nueva virreina de Malargüe.

En la elección, Figueroa compartió con la misma cantidad de votos el tercer lugar con Camila Quiroga, representante de Ciudad. Luego de una instancia de diálogo entre las candidatas, Quiroga dio un paso al costado, quedando María de los Ángeles como virreina de Malargüe.