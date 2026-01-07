Vendimia 2026: el millonario presupuesto que destinará Mendoza a la contratación de artistas

Con el calendario vendimial 2026 ya en marcha, el Gobierno de Mendoza autorizó un gasto millonario para la contratación de artistas que participarán en la Fiesta Nacional de la Vendimia y en los eventos del Calendario Vendimia 2026.

Según lo dispuesto en el Decreto Nº 2941 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el gasto será de $1.745.550.000 . El monto será destinado al pago de bailarines, actores, músicos, artistas con discapacidad, acróbatas y personal técnico, seleccionados por medio de una convocatoria pública.

La ejecución del gasto estará a cargo de la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, con financiamiento previsto en el Presupuesto 2026.

En total, participarán en el Acto Central y la repetición de "90 cosechas de una misma cepa" casi 1.000 artistas entre bailarines, actores, acróbatas, músicos y traspuntes . Los sueldos parten de los $1.500.000 y llegan a los $3.000.000 para los monitores.

Cachet módulo general de artistas actores/ bailarines/ músicos: $1.500.000

Artistas solistas: $1.650.000

Monitores: $3.000.000

Traspuntes: $1.125.000

Traspuntes utileros: $1.200.000

A finales de diciembre, se anunciaron a los actores y actrices, acróbatas, bailarinas y bailarines de folclore y contemporáneo seleccionados para la Fiesta Nacional de la Vendimia y el Calendario Vendimia 2026. Los ensayos comenzarán el lunes 2 de febrero.

Vendimia 2026

El evento más importante de la provincia de Mendoza celebrará su 90º aniversario con una programación especial. La fecha principal será el sábado 7 de marzo, cuando se realice el espectáculo central “90 cosechas de una misma cepa” en el Teatro Griego Frank Romero Day, bajo la dirección de Pablo Perri.

Los festejos principales iniciarán el viernes 28 de noviembre con la tradicional Bendición de los Frutos, que por primera vez se realizará en Lavalle. La Fiesta de la Vendimia 2026 también incluirá la emblemática Vía Blanca de las Reinas el viernes 6 de marzo, mientras que el tan esperado Carrusel será el sábado 7.

Transcurridos los festejos más destacados de la época, el domingo 8 de marzo tendrá lugar la repetición única del espectáculo principal. El lunes 9 de marzo será la tercera noche, con un show musical de gestión privada, al igual que se realizó en la Vendimia 2025. Por lo pronto se desconoce quiénes son los artistas que pisarán el escenario del Frank Romero Day.

Calendario Vendimia 2026

Mientras que este miércoles 7 de enero será la Vendimia de Malargüe, otros departamentos como Guaymallén, Luján de Cuyo y San Martín ya tuvieron su fiesta. El calendario de vendimias distritales y otros eventos relacionados a la fiesta más importante de los mendocinos, continúa de la siguiente manera:

Enero

Sábado 17 de enero: Vendimia de Junín.

Sábado 24 de enero: Vendimia de San Rafael.

Jueves 29 de enero: Vendimia de Rivadavia.

Viernes 30 de enero: Vendimia de Las Heras.

Viernes 30 de enero: Vendimia de Tunuyán.

Sábado 31 de enero: Vendimia de General Alvear.

Sábado 31 de enero: Vendimia de Maipú.

Febrero

Miércoles 4 de febrero: Emprendoteca de Industrias Creativas.

Jueves 5 de febrero: Vendimia de La Paz.

Viernes 6 de febrero: Vendimia de Ciudad de Mendoza.

Sábado 7 de febrero: Vendimia de Tupungato.

Miércoles 11 de febrero: Emprendoteca de Industrias Creativas.

Viernes 13 de febrero: Vendimia de Santa Rosa.

Sábado 14 de febrero: Vendimia de Godoy Cruz.

Lunes 16 de febrero: Carnaval Provincial en General Alvear.

Lunes 16 de febrero: Carnaval en el Le Parc.

Martes 17 de febrero: Carnaval en el Le Parc.

Miércoles 18 de febrero: Emprendoteca de Industrias Creativas.

Viernes 20 de febrero: Cuyanazo.

Sábado 21 de febrero: Vendimia de Lavalle.

Sábado 21 de febrero: Mercado cultural en el Le Parc.

Domingo 22 de febrero: Mercado Cultural en el Le Parc.

Lunes 23 de febrero: Paseo Federal en Lavalle.

Martes 24 de febrero: Paseo Federal en Lavalle.

Miércoles 25 de febrero: Paseo Federal en Lavalle

Jueves 26 de febrero: ensayo general de Bendición de los Frutos.

Viernes 27 de febrero: entrada al hotel de las Reinas departamentales.

Viernes 27 de febrero: Bendición de los Frutos.

Sábado 28 de febrero: Dionisias Wine Fair.

Marzo