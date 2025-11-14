Vendimia 2026: abrió la inscripción para bailarines y los sueldos son de $1.500.000
En total, son casi mil artistas entre bailarines, actores y traspuntes que participarán en el Acto Central y la repetición de la Vendimia 2026.
La Fiesta de la Vendimia 2026 se va concretando y hoy la Dirección de Vendimia y Producción Cultural, de la Subsecretaría de Cultura dependiente del Ministerio de Educación, Cultura Infancias y DGE abrió la inscripción para los bailarines y actores.
En total, participarán en el Acto Central y la repetición de “90 cosechas de una misma cepa” casi 1.000 artistas entre bailarines, actores, acróbatas, músicos y traspuntes. Los sueldos parten de los $1.500.000 y llegan a los $3.000.000 para los monitores.
Los bailarines y artistas de la Vendimia 2026
Artistas seleccionados por audición
- 300 bailarines/as folklóricos (18 a 50 años)
- 22 bailarines/as folklóricos adultos (51 a 65 años)
- 22 bailarines/as con discapacidad (18 a 50 años)
- 143 bailarines/as contemporáneos y/o técnicas mixtas (18 a 50 años)
- 7 bailarines/as contemporáneos y/o técnicas mixtas (51 a 65 años)
- 190 actores y actrices (18 a 65 años)
- 16 actores y actrices con discapacidad (18 a 50 años)
- 48 músicos (18 a 65 años)
- 2 músicos con discapacidad (18 a 65 años)
- 10 acróbatas (18 a 65 años)
- 8 solistas
Artistas seleccionados por antecedentes
- 10 jefes de boca
- 20 traspuntes
- 30 traspuntes utileros
- 3 traspuntes utileros con discapacidad
- 14 monitores
Sueldo para cada categoría
Cachet módulo general de artistas actores/ bailarines/ músicos $1.500.000
- Artistas solistas $1.650.000
- Monitores $3.000.000
- Traspuntes $1.125.000
- Traspuntes utileros. $1.200.000
Periodo de inscripción de todas las categorías
desde 14/11/2025 al 20/11/2025 – 12.59.
Modalidad de inscripción: a través de página web oficial. Sistema SIGA (sistema integral gestión artistas)
Requisitos generales de inscripción
- personas residentes en la provincia de mendoza (excluyente)
- personas mayores de 18 años cumplidos al momento de la inscripción.
- idoneidad para el cargo a concursar.
Información importante
El sistema sólo admite una única inscripción por persona, sea cual fuere disciplina/categoría.
Se sugiere leer previamente el instructivo de cada disciplina para conocer y disponer de toda la información y documentación que se le exigirá al momento de realizar la inscripción.
Recuerde que los datos proporcionados en el formulario de inscripción tienen carácter de Declaración Jurada.
Una vez realizada la inscripción, Usted deberá revisar el turno asignado para su audición según la disciplina que seleccionó al momento de inscribirse, los mismos se publicarán en la web institucional.
Fechas de audiciones
- AUDICIONES MÚSICOS Y CANTANTES. FIESTA NACIONAL DE LA VENDIMIA 2026: 26 al 28 de noviembre 2025 – LUGAR: Espacio Cultural Julio Le Parc
- AUDICIONES BAILARINES CONTEMPORÁNEOS, CONTEMPORÁNEOS ADULTOS: sábado 29 y Domingo 30 noviembre 2025 – LUGAR: Espacio Cultural Julio Le Parc.
- AUDICIONES BAILARINES FOLCLORE, FOLCLORE ADULTOS Y FOLCLORE DISCAPACIDAD: 13, 14, diciembre 2025 – LUGAR: Espacio Cultural Julio Le Parc
- AUDICIONES ACTRICES, ACTORES Y ACRÓBATAS: sábado 06 diciembre 2025 – LUGAR: Espacio Cultural Julio Le Parc
Recepción de carpetas
PRESENTACIÓN DE FICHA DE INSCRIPCIÓN, PROBANZAS CORRESPONDIENTES Y CURRICULUM VITAE: 1 y 2 diciembre 2025 Sala Elina Alba Subsecretaría de Cultura, de 9 A 13 Horas.
Resultados de audiciones
Serán publicados a partir de las 16 hs en la página web institucional www.mendoza.gov.ar/cultura.
- MÚSICOS: 3 diciembre 2025.
- BAILARINES/AS, ACTORES/ACTRICES, ACRÓBATAS, TRASPUNTES Y TRASPUNTES UTILEROS: 30 diciembre 2025
Firma de contratos
Lugar: Sala Elina Alba, Subsecretaria de Cultura. Gutiérrez 204. Ciudad. Horario 8 a 15 hs
- MÚSICOS: 23 diciembre 2025.
- BAILARINES/AS Y ACTORES/ACTRICES: del 26 al 30 de enero 2026.
- TRASPUNTES, TRASPUNTES UTILEROS: 30 enero 2026.
Ensayos
BAILARINES FOLKLORICOS EN TODAS SUS CATEGORÍAS: ESTADIO CUBIERTO Dr. Vicente Polimeni. (Gral. Julio Argentino Roca 401 – Las Heras.) y Báscula Nave Cultural las Cubas 201 y Juan Agustín Maza Ciudad de Mendoza. De lunes a viernes 20 a 23:30 hs. Inicio lunes 02 de febrero 2026.
BAILARINES CONTEMPORÁNEOS: ESTADIO CUBIERTO Dr. Vicente Polimeni. (Gral. Julio Argentino Roca 401 – Las Heras.). De lunes a viernes 20 a 23:30 hs. Inicio lunes 02 de febrero 2026.
ACTORES Y ACTRICES / ACRÓBATAS: Espacio Nave Cultural – Sala 1 (Las Cubas 201 y Juan Agustín Maza Ciudad de Mendoza. De lunes a viernes 20 a 23:30 hs. Inicio lunes 02 de febrero 2026.
MÚSICOS: Espacio Cultural Julio LeParc. De lunes a viernes 9 a 13 hs. Inicio lunes 05 de enero 2026.
JEFES BOCA/ TRASPUNTES Y TRASPUNTES UTILEROS: lugar a confirmar. De lunes a viernes 20 a 23:30 hs. Inicio lunes 16 de febrero 2026.
HORARIO DE ENSAYOS TEATRO GRIEGO ingreso artistas 20:30 hs.
En caso de tener algún tipo de inconveniente o duda con la inscripción comunicarse vía correo a: [email protected] detallando nombre completo, DNI, descripción del inconveniente o duda y celular o teléfono de contacto.
Instructivos
Recordamos a los Artistas que solo podrá optar por inscribirse en Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 o Calendario Vendimia 2026 y se admitirá solo una opción.
INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIÓN BAILARINAS Y BAILARINES FNV 2026 (INGRESE AQUÍ)
INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIÓN ACTRICES, ACTORES Y ACRÓBATAS FNV 2026 (INGRESE AQUÍ)
INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIÓN MÚSICOS FNV 2026 (INGRESE AQUÍ)
INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIÓN DE TRASPUNTES. FNV2026 (INGRESE AQUÍ)
INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIÓN TRASPUNTES UTILEROS. FNV2026 (INGRESE AQUÍ)