Corte de agua imprevisto en Ciudad: qué zona se verá afectada y hasta qué hora
Aguas Mendocinas informó que realizarán trabajos por el reemplazo de una electrobomba de perforación durante la jornada.
Aguas Mendocinas informó que este viernes 16 de enero se llevará a cabo un corte de agua imprevisto en el barrio La Favorita de la Ciudad de Mendoza. El mismo tendrá lugar entre las 10 y las 18, aunque desde la empresa indicaron que personal trabaja para solucionar el inconveniente lo antes posible.
El corte se debe al reemplazo de una electrobomba de perforación, por lo que el servicio de agua se verá interrumpido durante la jornada.
Recomendaciones a tener en cuenta ante un corte de agua
- Mantener una reserva de agua potable embotellada (2 litros por persona). Guardarla en recipientes limpios.
- Cuidar permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
- Hacer uso responsable y solidario del agua potable.
- Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.
- Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego en jardines.
- Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está prohibido las 24 hs, los 365 días del año.
- Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.