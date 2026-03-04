Llega a la Plaza Independencia un evento turístico imperdible: es gratis

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza anunció la realización del Punto Federal de Promoción Turística 2026, un evento que reunirá a destinos de distintas regiones del país y del exterior con el objetivo de potenciar la articulación, el intercambio y la proyección del turismo a nivel nacional e internacional.

El encuentro tendrá lugar del jueves 5 al sábado 7 de marzo en el prado verde frente al Escudo Provincial de la Plaza Independencia , en la intersección de las calles Sarmiento y Chile. La propuesta será abierta a todo público, con entrada libre y gratuita.

En cuanto a los horarios, el evento comenzará el jueves de 17 a 22, continuará el viernes en doble turno —de 10 a 13.30 y de 17 a 22— y finalizará el sábado de 10 a 15, ofreciendo múltiples actividades a lo largo de las tres jornadas.

El Punto Federal se proyecta como un ámbito estratégico de articulación entre organismos públicos, entes de promoción y prestadores turísticos. La iniciativa busca promover la visibilización de la diversidad territorial y cultural, así como fortalecer el trabajo conjunto entre destinos de todo el país.

En esta edición, la Ciudad participará como anfitriona junto a organismos provinciales y municipales de distintos puntos de Argentina, sumando además una destacada presencia internacional que amplía el alcance del encuentro y consolida su carácter federal.

punto federal La Plaza Independencia será el punto de encuentro de destinos turísticos, organismos y público durante tres jornadas con entrada libre y gratuita. Prensa Ciudad de Mendoza

Actividades, experiencias y sabores regionales

Durante el desarrollo del evento se llevarán a cabo acciones de promoción institucional y presentaciones en vivo, donde cada destino compartirá con el público sus principales atractivos, propuestas y experiencias turísticas.

Asimismo, se dispondrán espacios de vinculación estratégica orientados a consolidar una agenda federal para el desarrollo del sector, promoviendo alianzas y nuevas oportunidades de crecimiento.

Como complemento, el encuentro contará con un punto gastronómico que ofrecerá propuestas culinarias representativas de distintas regiones, poniendo en valor los sabores locales y ampliando la experiencia a través de la identidad cultural de cada destino.