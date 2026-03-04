Presenta:

Llega a la Plaza Independencia un evento turístico imperdible: es gratis

El evento reunirá a destinos de todo el país y del exterior con actividades abiertas al público, presentaciones en vivo y propuestas gastronómicas.

MDZ Sociedad

La Ciudad de Mendoza suma un plan imperdible.

Prensa Ciudad de Mendoza

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza anunció la realización del Punto Federal de Promoción Turística 2026, un evento que reunirá a destinos de distintas regiones del país y del exterior con el objetivo de potenciar la articulación, el intercambio y la proyección del turismo a nivel nacional e internacional.

El encuentro tendrá lugar del jueves 5 al sábado 7 de marzo en el prado verde frente al Escudo Provincial de la Plaza Independencia, en la intersección de las calles Sarmiento y Chile. La propuesta será abierta a todo público, con entrada libre y gratuita.

En cuanto a los horarios, el evento comenzará el jueves de 17 a 22, continuará el viernes en doble turno —de 10 a 13.30 y de 17 a 22— y finalizará el sábado de 10 a 15, ofreciendo múltiples actividades a lo largo de las tres jornadas.

Un espacio de articulación turística federal

El Punto Federal se proyecta como un ámbito estratégico de articulación entre organismos públicos, entes de promoción y prestadores turísticos. La iniciativa busca promover la visibilización de la diversidad territorial y cultural, así como fortalecer el trabajo conjunto entre destinos de todo el país.

En esta edición, la Ciudad participará como anfitriona junto a organismos provinciales y municipales de distintos puntos de Argentina, sumando además una destacada presencia internacional que amplía el alcance del encuentro y consolida su carácter federal.

La Plaza Independencia ser&aacute; el punto de encuentro de destinos tur&iacute;sticos, organismos y p&uacute;blico durante tres jornadas con entrada libre y gratuita.&nbsp;

La Plaza Independencia será el punto de encuentro de destinos turísticos, organismos y público durante tres jornadas con entrada libre y gratuita.

Actividades, experiencias y sabores regionales

Durante el desarrollo del evento se llevarán a cabo acciones de promoción institucional y presentaciones en vivo, donde cada destino compartirá con el público sus principales atractivos, propuestas y experiencias turísticas.

Asimismo, se dispondrán espacios de vinculación estratégica orientados a consolidar una agenda federal para el desarrollo del sector, promoviendo alianzas y nuevas oportunidades de crecimiento.

Como complemento, el encuentro contará con un punto gastronómico que ofrecerá propuestas culinarias representativas de distintas regiones, poniendo en valor los sabores locales y ampliando la experiencia a través de la identidad cultural de cada destino.

