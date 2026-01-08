Lourdes Priscila Arroyo es la nueva reina vendimial de Malargüe

La representante de La Escondida se impuso en la celebración departamental “Raíces de Vendimia, Huellas Malargüinas”. Rosario Cabello, de Río Grande, resultó electa virreina.

El departamento de Malargüe celebró este miércoles la primera noche de la Fiesta Nacional del Chivo, que tuvo como eje central la Vendimia Departamental 2026, bajo el lema “Raíces de Vendimia, Huellas Malargüinas”. Durante el evento, Lourdes Priscila Arroyo fue electa reina departamental, mientras que Rosario Cabello fue designada como virreina.

Los festejos tuvieron lugar en el Parque Raíces Malargüinas, que contó con la presencia de más de 20 mil asistentes entre vecinos, familias y turistas provenientes de distintos puntos de Mendoza, del país y también provenientes de Chile.

Reina de la Vendimia de Malargüe La jornada contó con la presencia del intendente Celso Jaque, acompañado por su equipo de gabinete municipal y autoridades provinciales, entre ellas el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, y la presidenta del EMETUR, Gabriela Testa.

El momento más esperado de la noche llegó con la elección de la Reina y Virreina Departamental de la Vendimia, cuya selección se realizó a través del sistema de voto electrónico, del que participaron 236 personas presentes en el lugar.

La representante de La Escondida, Lourdes Priscila Arroyo, fue electa reina departamental de Malargüe con 110 votos. Por su parte, Rosario Cabello, en representación de Río Grande, fue electa como virreina al alcanzar 82 votos.