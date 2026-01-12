La virreina de la Vendimia de Malargüe renunció tras denunciar situaciones "irregulares"

A solo 4 días de que se lleve a cabo la Vendimia departamental de Malargüe , ya hay polémica a raíz de la renuncia de la virreina electa, Rosario Cabello , quien emitió un comunicado poniendo dudas sobre la implementación de la elección y denunciando situaciones incómodas antes y después de la celebración de la fiesta.

La novedad se confirmó este lunes. La joven que había representado a Río Grande informó dicha renuncia a través de un comunicado difundido en las redes sociales en el que expresó que nunca tuvo problema para representar al municipio desde ese lugar, pero sí aseguró que vivió situaciones antes y después de la elección que la afectaron. Aseguró que "no es una decisión impulsiva ni tomada desde el enojo".

En el comunicado, señaló: "Durante el camino previo y el desarrollo de la elección viví situaciones que afectaron mi tranquilidad emocional y mi forma de sentir este proceso. En particular, la presencia constante de una persona ajena a la organización directa, con comentarios, comparaciones y actitudes que no me hicieron sentir cómoda y que se alejaron del compañerismo que debería haber existido entre las candidatas". Explicó que, ante eso, intentó "tomar distancia y cuidar mi bienestar".

Contó que durante la mañana de la elección (el miércoles) transitó una situación que le pareció "desagradable", por un comentario sobre su vestimenta, el cual fue realizado delante de otras personas y que sintió como "una burla".

Además, contó que hubo "irregularidades" en el desarrollo general de la elección que le generaron "inquietud y desilusión". Aseguró que junto a la renuncia expresó esas observaciones en el municipio con la intención de que sean "revisadas". Pero aseguró que el comunicado no "busca atacar ni señalar personas, ni tampoco ser utilizado en contra del municipio".

"Soy consciente de que no todos tuvieron responsabilidad en estas situaciones y que muchas personas trabajaron con compromiso y dedicación. No sería justo generalizar ni atribuir culpas de manera colectiva", argumentó.

Rosario Cabello 1 Cabello (izquierda) junto a Lourdes Priscila Arroyo, la reina electa. Cultura Malargüe

En ese sentido, también destacó los buenos momentos que vivió y aseguró que Vendimia "no es un concurso ni una corona", sino que "tiene un trasfondo humano, cultural y profundo". Que a raíz de eso es que le "duele" la decisión. Que su intención de ir por la corona no respondía a otra cosa que el "deseo" de "visibilizar a nuestra gente, a nuestros parajes y a realidades que no deben quedar en el olvido". Además, advirtió que ese deseo sigue intacto.

La coronación de la reina de Malargüe

El acto se celebró el miércoles pasado en el marco de la primera noche de la Fiesta Nacional del Chivo. "Raíces de Vendimia, Huellas Malargüinas" se llamó el número que puso artistas en escena y, luego del mismo, se implementó el conteo de los votos. La selección se realizó mientras tanto a través del sistema de voto electrónico, del cual participaron 236 personas presentes.

Lourdes Priscila Arroyo (La Escondida) fue electa reina departamental de la Vendimia con 110 de los 236 votos, mientras que Rosario Cabello había sido designada como virreina al alcanzar 82.

Los festejos tuvieron lugar en el Parque Raíces Malargüinas, que contó con la presencia de más de 20 mil asistentes entre vecinos, familias y turistas provenientes de distintos puntos de Mendoza, del país y también provenientes de Chile. La jornada contó con la presencia del intendente Celso Jaque, acompañado por su equipo de gabinete municipal y autoridades provinciales, entre ellas el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, y la presidenta del EMETUR, Gabriela Testa.