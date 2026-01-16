Guaymallén: qué calles cambian su sentido por las obras en el Acceso Este

La Municipalidad de Guaymallén confirmó que a partir del 9 de febrero de 2026 entrarán en vigencia modificaciones importantes en la circulación vehicular en algunas calles en el sector del Acceso Este , una de las arterias más transitadas del Gran Mendoza.

La medida forma parte de las acciones preventivas ante el inicio de la obra de recuperación integral del corredor vial, que se anticipa como una de las intervenciones de infraestructura más relevantes para la región.

Según informaron desde la comuna que conduce el intendente Marcos Calvente, las laterales norte y sur del Acceso Este tendrán sentido de circulación único:

Además, se prohibirá el estacionamiento en ambos laterales en el tramo comprendido entre los cruces de Hilario Cuadros–Cañadita Alegre y La Purísima–Curupaytí. Estas medidas se mantendrán durante todo el período en que se ejecuten las obras, como una forma de preservar la fluidez vehicular y garantizar la seguridad de los conductores.

La Lateral Sur, desde el Nudo Vial hasta Arturo González, funcionará solo de oeste a este.

La Lateral Norte, entre Arturo González y el Nudo Vial, será exclusivamente de este a oeste.

Para ayudar a los vecinos y automovilistas, el municipio habilitó un simulador web para planificar rutas alternativas y adaptarse con antelación a las nuevas condiciones de tránsito.

acceso este housey guaymallen Obras en el Acceso Este en Guaymallén.

La reorganización del tránsito se produce en el marco de la recuperación integral del Acceso Este, un proyecto que abarca más de 11,5 kilómetros dentro de Guaymallén y que se considera el tramo más complejo del plan global de mejoras.

En este sector se proyecta incorporar una tercera trocha por sentido de circulación y construir tres nuevos puentes, que permitirán conectar calles perpendiculares bajo la traza principal, como Rosario–Houssay, Avellaneda–Azcuénaga y Urquiza Norte–Sur.

La obra está dividida en tres etapas y contempla además la repavimentación, ampliación de calzadas y mejoras estructurales que buscan hacer del corredor un eje más seguro y eficiente.