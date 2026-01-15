Obras en calle Bandera de Los Andes: comerciantes denuncian una fuerte caída de las ventas

Las obras que se llevan adelante sobre calle Bandera de Los Andes, en Guaymallén , a la altura del Hospital Pediátrico Humberto Notti, avanzan desde noviembre con el objetivo de renovar por completo el entorno. Sin embargo, mientras los trabajos continúan, comerciantes de la zona aseguran que la actividad económica cayó de manera abrupta y que el impacto fue mucho más fuerte de lo esperado.

La intervención forma parte de un plan integral impulsado por la Municipalidad de Guaymallén , que contempla mejoras viales, urbanas y de accesibilidad. El plazo estimado de finalización es fines de marzo de 2026, antes de que comiencen las obras previstas en el Acceso Este , un dato que genera expectativa pero también preocupación entre quienes dependen del movimiento diario del hospital.

Desde el Municipio remarcan que se trata de una obra de gran envergadura, necesaria para ordenar una zona históricamente colapsada por el tránsito. Sin embargo, en la calle , el escenario es otro: locales con menos clientes, persianas bajas y comerciantes que aseguran estar “sobreviviendo”.

MDZ Radio recorrió la zona y recogió testimonios de comerciantes que describen una situación crítica. “A partir de las obras , sobre todo desde las fiestas, la venta se nos cayó un 80%. No hay circulación de gente y nuestro mayor público es el del hospital”, contó un comerciante ubicado frente al Notti.

El mismo vecino explicó que, ante la falta de respuestas claras sobre la duración de los trabajos, tuvieron que tomar decisiones drásticas. “De tener 10 empleados pasamos a tener 2. Perdimos mercadería, tuvimos productos vencidos y hubo semanas sin saber cuánto más iba a durar todo esto”, relató.

Según su análisis, no todos los negocios pudieron resistir. “Algunos cerraron de forma temporal y otros directamente bajaron la persiana. La obra fue devastadora para toda la cuadra”, resumió, y mencionó el caso de una playa de estacionamiento cercana que también vio desplomarse su actividad por los cortes y desvíos.

Deudas, pérdida de clientes y cierres definitivos

obras y desvios Notti - Bandera de Los Andes (2) La intervención vial promete mejorar la zona del Notti, aunque comerciantes advierten pérdidas económicas, despidos y deudas acumuladas. Municipalidad de Guaymallén

Otra comerciante, que dialogó con MDZ Radio, explicó que la situación se volvió cada vez más compleja con el paso de las semanas. “Hubo días de desolación total. Perdimos clientes porque no querían entrar, se cortó la luz, el gas, y se generaron deudas por todos lados”, señaló.

En su caso, el impacto fue tan fuerte que dejaron de cobrar su propio sueldo para poder sostener el negocio y pagar a los empleados. “Tuvimos que tirar mucha comida al principio y hoy compramos lo justo. Todo lo que entra se va en impuestos y servicios. Básicamente, nos comimos el negocio”, expresó.

La comerciante también contó que familiares directos tuvieron que cerrar locales vecinos por ventas mínimas. “Había tardes que vendían 4.000 pesos en total. Nosotros seguimos abiertos porque tenemos otros ingresos, pero muchos no tuvieron esa posibilidad”, agregó.

Cuál es la respuesta de Guaymallén

obras y desvios Notti - Bandera de Los Andes (5) Mientras el Municipio destaca la renovación urbana, comerciantes del entorno del Hospital Notti aseguran que las obras los dejaron al borde del cierre. Municipalidad de Guaymallén

Ante las quejas, desde la Municipalidad de Guaymallén indicaron a MDZ que se realizó un trabajo previo con los comerciantes de la zona, donde se informó sobre la obra, los plazos estimados y los desvíos de tránsito. Según señalaron, no se registraron reclamos formales antes del inicio de los trabajos.

Al respecto, uno de los comerciantes entrevistados por MDZ Radio afirmó lo siguiente: “Si bien de parte de la Municipalidad siempre hemos tenido una respuesta, nunca ha sido clara y han habido muchas contradicciones”, remarcó.

Desde el Ejecutivo local aseguraron además que el único reclamo puntual fue el de taxistas, quienes se vieron afectados por no poder acceder directamente al hospital, situación que, según explicaron, se resolvió con los recorridos alternativos.

Mientras tanto, la obra continúa con la promesa de un nuevo perfil urbano para la zona del Notti, con calles renovadas, mejor iluminación y mayor accesibilidad. Para los comerciantes, el desafío sigue siendo resistir hasta marzo, con la esperanza de que, una vez finalizados los trabajos, la circulación y las ventas vuelvan a ponerse en marcha, siempre y cuando lleguen en funcionamiento a esa fecha.