Se vienen las tormentas a Buenos Aires tras el intenso calor: a qué hora se larga con todo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que este jueves habrá tormentas en la Capital Federal y el Conurbano. ¿Llegará el alivio?
Con una máxima prevista de 32°C, la jornada en Buenos Aires iniciará con cielo algo nublado, pero se espera un desarrollo de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche de este jueves. Así lo pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cómo estará el tiempo este jueves en Buenos Aires?
El reporte oficial indica un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avance el día:
Te Podría Interesar
Mañana: Cielo mayormente nublado con una temperatura de 28°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, entre el 0% y 10%.
Tarde: Se alcanzará la temperatura máxima de 32°C. Se prevén tormentas aisladas con una probabilidad de lluvia de entre el 40% y 70%. El viento rotará al sudoeste con ráfagas de 23 a 31 km/h.
Noche: La temperatura descenderá a 24°C. Persisten las probabilidades de tormentas aisladas (10% - 40%) con vientos del sur a 13-22 km/h.
De esta manera, se espera que las tormentas se desaten en la tarde de este jueves, y se produzca un alivio en las temperaturas por la noche.
¿Cómo estará el clima este fin de semana?
- Viernes: mínima de 16°C, máxima de 28°C. Parcialmente nublado
- Sábado: mínima de 18°C, máxima de 32°C. Parcialmente nublado
- Domingo: mínima de 18°C, máxima de 28°C. Parcialmente nublado