Accidente fatal: un motociclista murió al chocar contra una camioneta en Guaymallén

Un motociclista de 53 años murió este miércoles cuando una camioneta se le cruzó sobre un cruce en las afueras del departamento de Guaymallén.

Un accidente vial significó la muerte de un motociclista durante la noche de este miércoles. El fallecido chocó de frente contra una camioneta cunado esta se dispuso a doblar en una calle dentro del departamento de Guaymallén sin notar la presencia del rodado de menor tamaño.

Cómo se produjo el fatal accidente El siniestro ocurrió sobre las 22.30, cuando el conductor de una camioneta, Ford F-100, se dispuso a doblar en el cruce de las calles Celestino Argumedo y Rodríguez, con la intención de meterse por esta última.

Fue ahí donde apareció la víctima fatal, que circulaba en su motocicleta Keller Crono Tuning en sentido contrario al otro vehículo.