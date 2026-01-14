Accidente en la avenida General Paz: heridos y tránsito lento hacia la Ciudad de Buenos Aires

Un accidente ocurrido este miércoles por la mañana en la avenida General Paz, a la altura de la avenida del Libertador, provocó heridos y fuertes demoras en el tránsito.

La jornada del miércoles comenzó con un nuevo accidente de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. El hecho se registró sobre la avenida General Paz, a la altura de la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Núñez, y generó un importante operativo de seguridad y asistencia médica en la zona.

Según informaron testigos a MDZ, en el lugar se desplegó un amplio operativo policial y sanitario, con la participación del SAME aéreo, lo que da cuenta de la gravedad del siniestro entre tres automovilistas. El accidente ocurrió cerca de las 9 de la mañana, en uno de los accesos más transitados hacia la Ciudad.

-Trabaja el SAME y efectivos de la Policía.#GeneralPaz #Choque #Libertador #Policiales pic.twitter.com/byGbsG1e1J — Matias Chierasco (@MChierasco) January 14, 2026 Hasta el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre el estado de salud de las personas heridas. Personal especializado trabaja en el lugar para asistir a las víctimas y ordenar la circulación. En estos momentos dos carriles de la traza están cortados.

Como consecuencia del accidente, el tránsito vehicular se encuentra muy cargado, con importantes demoras para quienes se dirigen hacia la Ciudad de Buenos Aires. Se recomienda a los conductores circular con precaución y, de ser posible, buscar vías alternativas hasta que se normalice la situación.