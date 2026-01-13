Qué son los UTV: el vehículo en el que viajaba el nene de ocho años herido en un choque en Pinamar

El grave accidente en la zona de La Frontera volvió a poner el foco en los vehículos todoterreno en el que circulaba el nene que permanece internado en estado crítico.

El nene viajaba en el UTV junto a sus padres, cuando chocaron contra una camioneta.

Un violento siniestro vial ocurrió en la zona conocida como “La Frontera”, en Pinamar, cuando un vehículo tipo UTV impactó contra una camioneta Volkswagen Amarok. Como consecuencia del choque, un nene de ocho años resultó gravemente herido y actualmente lucha por su vida. Este lunes fue intervenido quirúrgicamente por segunda vez.

El menor viajaba en el UTV junto a sus padres. Tras el accidente, debió ser asistido de urgencia en el lugar y sometido a maniobras de reanimación antes de ser trasladado al Hospital Municipal.

El estado de salud del niño de 8 años El nene ingresó al hospital en estado de inconsciencia, con una hemorragia abdominal y una lesión en el hígado. Según se informó, su estado es grave y en las últimas horas su cuadro empeoró.

Este lunes, se dio el último parte médico de Bastian, que fue sometido a su segunda cirugía y que continúa internado en estado crítico en la UTI y aún no se encuentra en condiciones de ser trasladado.

Qué es un UTV Los UTV (Utility Task Vehicle) son vehículos todoterreno diseñados para circular por superficies irregulares como arena, tierra o médanos. Se caracterizan por: