Trágico accidente en San Rafael: un motociclista murió tras chocar contra un guardarraíl
La víctima tenía 30 años y perdió la vida al sufrir un accidente en solitario ocurrido en la zona del puente del río Diamante.
Un trágico accidente vial tuvo un desenlace fatal la noche del jueves en San Rafael. Un motociclista murió al protagonizar un choque en solitario sobre la Ruta 146, en inmediaciones del puente del Río Diamante. La víctima fue identificada como Ricardo Moreno y tenía 30 años.
El hecho se registró minutos antes de las 20, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre la presencia de una persona gravemente herida sobre la calzada. Al arribar al lugar, efectivos del Destacamento La Llave constataron que se trataba del conductor de una motocicleta Bajaj Rouser 200 cc, quien había colisionado violentamente contra el guardarraíl.
La mecánica del accidente fatal
De acuerdo con las primeras averiguaciones, el joven circulaba por la citada ruta hacia el norte y, por motivos que aún se intentan establecer, perdió el dominio del rodado, impactó contra la estructura metálica y cayó al asfalto, sufriendo lesiones de extrema gravedad.
Minutos después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo profesional a cargo constató el fallecimiento de Moreno.
En primera instancia tomó intervención en la causa la Oficina Fiscal San Rafael, cuyo personal dispuso la intervención de Policía Científica para realizar los peritajes correspondientes y avanzar con el resto de las actuaciones para esclarecer la mecánica del trágico episodio.