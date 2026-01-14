Trágico accidente en San Rafael: un motociclista murió tras chocar contra un guardarraíl

La víctima tenía 30 años y perdió la vida al sufrir un accidente en solitario ocurrido en la zona del puente del río Diamante.

El hecho se registró minutos antes de las 20, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre la presencia de una persona gravemente herida sobre la calzada. Al arribar al lugar, efectivos del Destacamento La Llave constataron que se trataba del conductor de una motocicleta Bajaj Rouser 200 cc, quien había colisionado violentamente contra el guardarraíl.

La mecánica del accidente fatal De acuerdo con las primeras averiguaciones, el joven circulaba por la citada ruta hacia el norte y, por motivos que aún se intentan establecer, perdió el dominio del rodado, impactó contra la estructura metálica y cayó al asfalto, sufriendo lesiones de extrema gravedad.

Minutos después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo profesional a cargo constató el fallecimiento de Moreno.