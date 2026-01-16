Godoy Cruz anunció un show de Estelares y Los Playeros en un nuevo festival: los detalles

Godoy Cruz confirmó que vuelve el espíritu festivo del verano con una nueva edición del " Festival A Morfar – Edición Carnaval". Esta propuesta, ya es un clásico en la agenda cultural del departamento y traerá a dos bandas muy convocantes para disfrutar de la ocasión.

Serán tres noches consecutivas, en el Parque San Vicente que se transformará en un gran espacio de encuentro para disfrutar de música en vivo, sabores locales y emprendimientos. Cabe destacar que el acceso será libre y gratuito.

La iniciativa combina espectáculos de artistas locales y bandas nacionales, junto a una variada oferta gastronómica y cultural. De manera tal que, el festival se consolida como un punto de referencia para celebrar el carnaval en un entorno al aire libre.

La grilla artística del Festival A Morfar Edición Carnaval ofrece una programación diversa . Es que, fue pensada para acompañar el clima festivo y convocar a públicos de todas las edades.

Así, el viernes 14 de febrero, el festival abrirá con la Vendimia Departamental. La misma, estará seguida de una Peña Carnavalera que contará con las presentaciones de La Huella y Profecía Folk, en una noche atravesada por la tradición y la música popular.

Mientras que, el sábado 15, el escenario principal tendrá como gran figura a Estelares, una de las bandas más reconocidas y convocantes del rock nacional. El grupo llegará a Godoy Cruz con un show cargado de clásicos, prometiendo una noche de alta emoción y energía. La antesala estará a cargo de Cote Lai, banda mendocina que oficiará de soporte y que fusiona rock, tango, psicodelia y blues con una marcada identidad barrial.

festival godoy cruz Festival en Godoy Cruz con música y comida.

En tanto, el domingo 16, la jornada comenzará con las presentaciones de las bandas locales Qaraduras y Sombra de Luna, que serán las encargadas de calentar el escenario en la previa del cierre. Finalmente, el broche de oro del festival llegará de la mano de Los Playeros, figuras destacadas de la cumbia bailable que desplegarán toda su magia tropical, ideales para despedir el carnaval con baile, alegría y espíritu festivo.

Comida y foodtrucks en el festival

Como en cada edición, el Festival A Morfar pondrá en valor la gastronomía local a través de una amplia propuesta de foodtrucks. Por lo tanto, habrá opciones para todos los gustos, acompañadas por cerveza artesana

Además, el público podrá recorrer la Feria de Emprendedores, que reunirá propuestas de diseño, arte y producción local. De manera tal que, se promueve el trabajo independiente y fortalece la economía creativa del departamento.