Que vuelvan los lentos: el departamento de Mendoza donde se podrá bailar bajo las estrellas en pleno verano

En Godoy Cruz el municipio invitó a las parejas a revivir los clásicos de otras épocas en el espacio Pescarmona.

Esperado por muchas personas, el verano mendocino recupera uno de sus rituales más esperados. La Municipalidad de Godoy Cruz anunció una nueva edición de “Que vuelvan los lentos”, la propuesta cultural que busca transformar el espacio público en una pista de baile bajo las estrellas.

Lentos de verano El evento, convertido en un ícono de la agenda de verano, invita a todos los vecinos de la zona a revivir el romanticismo, la mística de las baladas y los clásicos que marcaron las décadas del 80,90 y 2000.

La cita está prevista para el próximo sábado 24, a partir de las 21 en el emblemático Espacio Verde Pescarmona. La entrada es libre y gratuita, permitiendo que familias y amigos se acerquen a disfrutar de una velada diferente.

Aunque la propuesta pone el foco en los mayores de 40 años, quienes vivieron en primera persona la época dorada de estas melodías, la convocatoria es abierta a todo público, apostando a un encuentro generacional unido por la música.

lentos Reviviendo clásicos en verano. En este encuentro de verano formarán parte de la propuesta musical más de 20 DJs que estarán en escena recorriendo lo mejor del repertorio nacional e internacional. A eso se sumará un patio gastronómico con una amplia oferta de foodtrucks y bebidas para acompañar la velada.