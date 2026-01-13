Un gendarme retirado obligó a su nieto a devolver el arma reglamentaria que le robó a un policía en Godoy Cruz

El robo del arma reglamentaria a un policía terminó con el autor siendo entregado por su abuelo la mañana de este martes en Godoy Cruz . El sospechoso, de 18 años, le alquilaba un departamento al efectivo y es amigo de su hijo. Además de la pistola calibre 9 milímetros , le secuestraron otros elementos comprometedores. Quedó a disposición de la Justicia.

La información a la que accedió MDZ sostiene que todo comenzó minutos antes de las 7 cuando un auxiliar, con destino en la Estación Policial Área 1 ( EPOA ), se comunicó con la línea de emergencias 911 y dio aviso de que había sufrido el robo del arma provista por el Estado.

De acuerdo con su relato, sospechaba de un amigo de su hijo, identificado como Joaquín de Luca Pereira , quien también es su inquilino en un departamento que funciona en la parte trasera de su casa, ubicada en el distrito de Villa del Parque . El funcionario agregó que el chico vive allí hace aproximadamente un año y que tiene acceso a su vivienda, ya que suele desayunar y almorzar junto a su familia.

Asimismo, contó que el domingo regresó de cumplir con un turno de servicios extraordinarios y que dejó la pistola 9 milímetros reglamentaria guardada en su mesa de luz personal, la cual está ubicada en la habitación matrimonial. En horas de la tarde de ese día, salieron con su familia y De Luca quedó solo, por lo que estimaba que aprovechó ese momento para sustraerle el arma, surge del procedimiento policial.

Así las cosas, poco más de un día después, mientras se preparaba para ir a cumplir con sus servicios durante la madrugada de este martes, advirtió que el arma policial no estaba donde la había dejado.

Cómo fue entregado el autor

Debido a que el sospechoso había viajado en las últimas horas a la casa de su abuelo, quien es gendarme retirado y vive en San Carlos, el efectivo policial decidió llamarlo y comentarle la situación.

Aparentemente, el exmiembro de la fuerza federal comprobó que su nieto tenía en su poder la pistola 9 milímetros y otros elementos de dudoso origen y que podían ser utilizados para cometer ilícitos: tres cargadores y 24 municiones del arma policial, dos cuchillos, una navaja, una esposa, una manopla, un gorro de lana, un pasamontañas, una gorra y guantes, detallaron fuentes allegadas al caso.

comisaria septima 7 nueva godoy cruz (2).JPG El joven fue trasladado a la Comisaría Séptima, donde quedó a disposición de la Oficina Fiscal Godoy Cruz. ALF PONCE MERCADO / Archivo MDZ

Frente a eso, trasladó a su nieto desde el Valle de Uco hasta Godoy Cruz, para devolver el arma policial y entregar el resto de los objetos. Así, el sospechoso fue aprehendido y puesto a disposición de la Oficina Fiscal Godoy Cruz, que funciona en la Comisaría Séptima.

Posteriormente, el chico quedó alojado en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A), ubicada en el Polo Judicial Penal, a la espera de que se defina su situación procesal.