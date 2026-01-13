Se desplomó el techo de un centro médico en Palermo y hay al menos 6 heridos

Al menos seis personas resultaron heridas este miércoles tras el derrumbe del techo de un centro médico de la obra social Osecac, ubicado en el barrio porteño de Palermo .

El incidente ocurrió en el edificio situado en Medrano al 1174 , entre José Antonio Cabrera y Gorriti , donde por causas que aún se investigan colapsó parte de la estructura. En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios de la Ciudad y varias ambulancias del SAME , que asistieron y trasladaron a los heridos .

Las autoridades montaron un operativo de emergencia para asegurar la zona y evaluar posibles riesgos de nuevos desprendimientos, mientras se intenta establecer qué provocó el derrumbe.

El director del SAME , Alberto Crescenti , confirmó este martes que el derrumbe ocurrido en un centro médico del barrio porteño de Palermo involucró la caída completa de un techo de durlock ubicado en una sala de espera donde se encontraban pacientes aguardando ser atendidos.

Según explicó el funcionario, un total de 22 personas recibieron atención médica tras el incidente. De ese grupo, seis pacientes debieron ser trasladados a los hospitales Durand, Ramos Mejía y Fernández para una mejor evaluación, aunque aclaró que ninguno presenta lesiones de gravedad.

“Todos los pacientes tienen heridas superficiales. No hay ningún paciente grave”, señaló Crescenti, llevando tranquilidad sobre el estado de salud de los afectados.

El titular del SAME también destacó que no hubo víctimas fatales gracias a que el edificio logró ser evacuado a tiempo. Además, indicó que no fue necesaria la intervención de la división canina, ya que se descartó la presencia de personas atrapadas entre los escombros.