Conmoción en Palermo: así quedó el centro médico tras el derrumbe del cielorraso

En el lugar trabajan 22 ambulancias del SAME y Bomberos de la Ciudad en el lugar. Por el momento, hay al menos 6 heridos.

El hecho ocurrió en Medrano al 1164, entre las calles José Antonio Cabrera y Gorriti.

Un preocupante y terrible episodio mantiene en vilo a los vecinos de Palermo. Este martes por la mañana, se derrumbó el cielorraso de un centro médico. Como consecuencia, al menos 6 personas resultaron heridas. Trabajan 22 ambulancias del SAME y Bomberos de la Ciudad en el lugar.

Video: así quedó la sala de espera del centro médico así quedó el centro médico tras el derrumbe del cielorraso El hecho ocurrió en el centro médico de la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), ubicado en Medrano al 1164, entre las calles José Antonio Cabrera y Gorriti.

Así quedó el centro médico tras el derrumbe En las últimas horas se viralizaron imágenes de cómo quedó el primer piso del edificio tras la caída de una parte del techo. En el video se observa que producto del desprendimiento, la sala de espera quedó destruida.

Megaoperativo En el lugar trabajan 22 ambulancias del SAME y Bomberos de la Ciudad en el lugar. A su vez, se hizo presente personal del Grupo Especial de Rescate (GER) de Caballito y efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad.