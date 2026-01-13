Quién es la actriz e influencer que detuvieron por robo en una feria de ropa en La Plata

La influencer de 40 años fue detenida por robar ropa durante una feria que se realizó en la playa de estacionamiento de Estudiantes.

El domingo pasado, un nuevo episodio delictivo tuvo lugar en la ciudad de La Plata, donde una actriz e influencer fue detenida por robar ropa durante una feria que se realizó en la playa de estacionamiento de Estudiantes. El video del hecho rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Quién es la mujer acusada de robo Se trata de María Belén Patao (40), quien es conocida en el ambiente digital por sus publicaciones sobre tendencias y consejos de moda. En su cuenta de Instagram cuenta con más de 2.000 publicaciones y más de 1.500 seguidores. Sin embargo, tras el escándalo restringió su perfil.

Cómo fue la captura de Patao El hecho ocurrió en las inmediaciones del Mercado 55. Allí, un grupo de feriantes detectaron a la mujer que robaba prendas de varios puestos y la increparon. “Robaste, hermana, dejate de joder”, le dijo una comerciante.

Video: así atraparon a la actriz en La Plata Portada - Así atraparon a una actriz que robó ropa durante una feria en La Plata La sospechosa intentó escapar pero los compradores la retuvieron y alertaron a las autoridades. Efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires la detuvieron y recuperaron los artículos robados. “Chorra, chorra”, gritaban los comerciantes mientras se la llevaban detenida.