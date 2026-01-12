Atraparon a una actriz robando ropa en una feria en La Plata y el video se hizo viral
El hecho ocurrió en la playa de estacionamiento de Estudiantes de La Plata. La mujer fue detenida y le incautaron las prendas robadas.
Un nuevo hecho delictivo tuvo lugar en la ciudad de La Plata, donde una actriz e influencer fue capturada por robar ropa durante una feria que se realizó en la playa de estacionamiento de Estudiantes de La Plata. La Policía bonaerense la detuvo y le secuestró la mercadería robada.
Video: así atraparon a la actriz en La Plata
El hecho ocurrió en las inmediaciones del Mercado 55. Allí, un grupo de feriantes detectaron a la mujer que robaba prendas de varios puestos y la increparon.
La sospechosa intentó escapar pero los compradores la retuvieron y alertaron a las autoridades. Efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires la detuvieron y recuperaron los artículos robados.
Entre las prendas recuperadas, se encontraba un pantalón de lino color blanco y ropa interior. La acusada negó haberse robado ropa y aseguró que todo lo había comprado.
¿Quién es la actriz que atraparon robando?
Según dio a conocer el medio 0221, la mujer atrapada era María Belén Patao, una influencer que en Instagram se define como "actriz en constante formación".