Atraparon a una actriz robando ropa en una feria en La Plata y el video se hizo viral

El hecho ocurrió en la playa de estacionamiento de Estudiantes de La Plata. La mujer fue detenida y le incautaron las prendas robadas.

Un nuevo hecho delictivo tuvo lugar en la ciudad de La Plata, donde una actriz e influencer fue capturada por robar ropa durante una feria que se realizó en la playa de estacionamiento de Estudiantes de La Plata. La Policía bonaerense la detuvo y le secuestró la mercadería robada.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del Mercado 55. Allí, un grupo de feriantes detectaron a la mujer que robaba prendas de varios puestos y la increparon.

La sospechosa intentó escapar pero los compradores la retuvieron y alertaron a las autoridades. Efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires la detuvieron y recuperaron los artículos robados.

Entre las prendas recuperadas, se encontraba un pantalón de lino color blanco y ropa interior. La acusada negó haberse robado ropa y aseguró que todo lo había comprado.