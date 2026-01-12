Se filtró una fuerte declaración en el caso Loan que reveló qué pasó con sus pertenencias

A más de un año y medio de la desaparición de Loan Peña , el menor que desapareció el 13 de junio de 2024 en Corrientes , se conoció un video que revela que fue lo que ocurrió con las pertenencias del niño. Cabe destacar que hay siete personas detenidas y procesadas por la desaparición de Loan.

En el video que se filtró desde el Juzgado Federal de Goya se observa la declaración de una mujer que sería Camila Núñez, una de las primas de Loan. Dicho material que forma parte del expediente judicial detalla que fue lo que ocurrió con las pertenencias del menor.

En las imágenes se escucha que la mujer nombra dos elementos claves para la investigación: su gorra y su mochila . “La mochila no, solamente escuché cuando el tío dijo que la mochila estaba adentro pero no dijo específicamente donde”, indicó. Hay que mencionar que, cuando se le consulta dentro de qué estaba la mochila, no supo contestar.

Por otro lado, en cuanto a la gorra, confirmó que sí vio al menor utilizando el día en el que desapareció . “Con la gorra se fue al campo con el padre. Al naranjal no. Cuando nos sentamos en la mesa, el papá le sacó la gorra y la colgó en un poste en la esquina ”.

Por último, añadió que al otro día cuando los investigadores examinaron la casa donde Loan fue visto por última vez, les dijeron que “nadie tocara la gorra para no contaminarla”.

El dibujo clave en el caso Loan

En dicho dibujo se observa a un hombre vestido con un buzo negro con capucha y con un pantalón celeste. Junto al sospechoso, se observa a un niño (Loan) quien lleva una remera y un pantalón negro.

Loan dibujo Alejandro Pueblas

De acuerdo al análisis descriptivo del dibujo al que accedió el periodista Alejandro Pueblas, no habría una relación afectiva entre el sospechoso y Loan. Esto se debe a que no hay una proximidad corporal natural, lo que se lee como control y no como protección. A su vez, el niño tiene una expresión triste o de angustia, ya que no se lo ve sonriendo.

Por otro lado, al entorno se lo ve vacío y aislado. Lo único que está representado en el dibujo es un árbol con un verde intenso arriba. Según el análisis, esto refleja una sensación de soledad o peligro. Dicho dibujo se encuentra en manos de la Justicia y ya fue incorporado a la causa.