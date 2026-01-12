Las millonarias multas de la conductora que amenazó con un bate a un hombre en Punta del Este

De acuerdo a la página web de la Ciudad de Buenos Aires y a la de la provincia de Buenos Aires, la camioneta involucrada acumula más de 50 multas.

Un nuevo episodio de violencia tuvo lugar en Punta del Este, donde una conductora amenazó con un bate de béisbol a otro conductor. De acuerdo a las páginas webs de la Ciudad y la de la provincia de Buenos Aires, la camioneta involucrada acumula más de 11 millones de pesos en multas.

multas Punta del Este 1 buenosaires.gob.ar En CABA, la camioneta Audi de color gris oscuro cuneta con 37 infracciones de tránsito que alcanzan un valor de $6.647.595. Mientras que en Provincia, acumula 15 multas por $4.427.150.

multas Punta del Este infraccionesba.gba.gob.ar Cómo fue la violenta secuencia El hecho ocurrió en la zona de Los Muergos y Calle 20, en Maldonado. En el video que se viralizó en las redes sociales se observa el momento en el que la mujer discutió con otro conductor, bajó de su auto y lo amenazó con un bate de béisbol.

Mirá el video de la violenta secuencia conductora amenazó con un bate de béisbol a un conductor en Punta del Este “Andá. A mí no me vas a decir bolu*”, gritó la mujer. A pesar de que los demás conductores intentaron calmarla, la conductora le siguió gritando al hombre: “Mirá cómo tiemblo, mirá cómo tiemblo. Andá a hacerte una cirugía en la cara”.