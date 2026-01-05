Una reconocida conductora reveló la última vez que tuvo relaciones sexuales y sorprendió a todos: "Más de..."

La flamante presentadora visitó el ciclo de La One y no se guardó nada. La periodista dejó atónitos a los panelistas al confesar cuanto tiempo lleva sin intimar.

Edith Hermida atraviesa uno de los momentos más transformadores de su vida. Consolidada como la nueva conductora de Bendita en la pantalla de El Nueve, la periodista se sentó en el living de La mañana de Moria dispuesta a hablar a corazón abierto. La entrevista transitó cambios laborales hasta revelaciones íntimas que dejaron el estudio en silencio.

El inicio de la charla estuvo marcado por la nostalgia. Hermida reconoció que el ascenso a la conducción del histórico ciclo vino acompañado de una pérdida dolorosa: la salida de Beto Casella. Tras más de dos décadas compartiendo pantalla y complicidad, Edith confesó haber "llorado durante días" tras la despedida de su compañero, marcando el fin de una era para la dupla televisiva.

Una confesión que nadie esperaba Embed - Una reconocida conductora reveló la última vez que tuvo relaciones y sorprendió a todos: "Más de..." Sin embargo, el clima cambió radicalmente cuando la charla viró hacia el plano sentimental. Ante la consulta de Nazarena Di Serio sobre su estado civil, la curiosidad de Moria Casán, llevó la conversación a otro nivel. Ante la pregunta de si estaba "chongueando" o en pareja, Edith lanzó una frase que descolocó a todos: "Estoy soltera, casi virgen".

Para graficar su situación, la conductora apeló al humor e hizo referencia a una visita reciente de Florencia Peña al programa de Moria: "Al escucharla fue todo el sexo que tuve. Fue la cuota del sexo", ironizó, dejando en claro que su vida íntima está en pausa.

¿Cuánto tiempo? edith hermida Edith Hermida. Créditos: Archivo MDZ Lejos de quedarse en la superficie, Moria fue al hueso y le preguntó directamente cuánto tiempo hacía que no tenía un encuentro íntimo. La respuesta de Edith fue contundente y generó un asombro generalizado: "Más de dos años".