Fútbol y violencia: un adolescente fue apuñalado en banda mientras veía una final en Caleta Olivia

El ataque ocurrió tras la final del torneo local en Caleta Olivia después de que la víctima fuera interceptada por un grupo de jóvenes.

Un adolescente de 17 años fue apuñalado por un grupo de jóvenes luego de un partido de fútbol disputado en la ciudad de Caleta Olivia, en un hecho que generó preocupación entre vecinos y autoridades. El episodio se registró el sábado por la tarde, tras la final del torneo que enfrentó a Estrella del Sur y Estrella del Norte.

Según informaron, la Comisaría Cuarta recibió una alerta por disturbios y la posible presencia de una persona armada en las afueras de las canchas del club Estrella del Sur. Al arribar al lugar, los efectivos observaron cómo una multitud se dispersaba por la avenida Santa María.

Testigos indicaron que los presuntos agresores huyeron en dirección a la avenida Tierra del Fuego, lo que motivó un rastrillaje inmediato en la zona. En ese contexto, la Policía identificó a un adolescente de 16 años, aunque en ese momento no se hallaron elementos pruebas que lo vincularan al hecho.

La reconstrucción del momento del ataque en Caleta Olivia Horas más tarde, una mujer se presentó ante las autoridades para denunciar que su hijo había sido atacado mientras observaba el partido. De acuerdo con su testimonio, el joven fue interceptado por cuatro adolescentes del barrio Los Pinos, quienes lo acorralaron y lo atacaron con un arma blanca.

Los presuntos involucrados fueron identificados por sus apodos como “Exe”, “Pupi” y un menor señalado como M.R. La víctima sufrió heridas que requirieron atención médica. Un amigo del adolescente aportó más detalles al relatar que, en medio del ataque, arrojó una piedra para defenderse, impactando en la cabeza de uno de los agresores.