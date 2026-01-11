Salvaje tiroteo en Mar del Plata: más de 20 disparos y un adolescente de 16 años muerto

El tiroteo ocurrió este sábado en el barrio Nuevo Golf cuando la víctima fue interceptada por un grupo de gente. Hay un detenido.

Un salvaje ataque se vivió este sábado en Mar del Plata, en el barrio Nuevo Golf, después de que un adolescente de 16 años fuera interceptado por un grupo de personas, que desató un tiroteo en la intersección de Cerrito y calle 83. Allí se produjo el intercambio de disparos que terminó con la muerte del chico y con el principal sospechoso detenido.

Según informaron las autoridades, el tiroteo se dio cerca de las 17 horas, cuando el menor circulaba en su moto por dicha zona. En ese momento, fue interceptado por un grupo de personas en motos y, además, por un Fiat Palio, donde presuntamente se trasladaba el principal sospechoso.

Luego de al menos 20 disparos, el adolescente falleció después de ser impactado en la nuca. Además, el vehículo terminó volcando producto del intercambio de disparos y el principal sospechoso logró ser detenido por la Policía.

La intervención de una vecina y los hechos de violencia en Mar del Plata Una vecina de la zona y testigo del tiroteo intentó socorrer al menor, que cayó tendido luego de recibir el disparo, y lo trasladó inmediatamente al Centro de Salud N°2. De todas formas, al llegar, los médicos confirmaron que el chico ya estaba muerto.