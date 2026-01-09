Merlo: quiso defender a su hermano y la mataron de un tiro en el pecho

Los vecinos de Merlo permanecen conmocionados tras el crimen de Morena Magali Medina, una joven de 21 años que murió luego de recibir un tiro en el pecho al intentar ayudar a su hermano en medio de una pelea callejera.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el hermano de la joven se encontraba junto a un amigo cuando se cruzó con un grupo de jóvenes con quienes había mantenido un conflicto días antes. Al encontrarse nuevamente, se produjo una discusión que en pocos segundos derivó en un enfrentamiento físico.

Sin embargo, el hecho escaló cuando uno de los integrantes del grupo agresor sacó un arma de fuego y efectuó varios disparos. Una de las balas impactó en el pie del hermano de la víctima, quien cayó sobre la calzada. Esa escena fue advertida desde el interior de una vivienda cercana.

Al observar lo ocurrido, Morena salió rápidamente de su casa para asistir a su hermano . Según fuentes de la causa citadas por el portal Inforbano, en el momento en que intentó interceder recibió un disparo en el pecho. Tras el ataque, los agresores escaparon del lugar a pie.

Ambos hermanos fueron trasladados de urgencia al Hospital Malvinas. La joven ingresó en estado crítico y fue llevada al quirófano, aunque los médicos no lograron salvarle la vida. El hermano , en tanto, recibió atención por la herida en el pie y fue dado de alta horas después.

Luego del ataque, la policía preservó la escena para la realización de peritajes. Personal científico recolectó vainas servidas y otros elementos de interés para la causa. La investigación quedó a cargo de la Justicia de Morón, que caratuló el expediente como homicidio y tentativa de homicidio.

En las últimas horas, efectivos policiales llevaron adelante varios allanamientos en la zona y lograron detener a dos jóvenes acusados de participar en el ataque. Ambos quedaron a disposición judicial mientras se avanza en la toma de declaraciones y el análisis de pruebas.

El crimen generó una fuerte reacción entre los vecinos del barrio, quienes realizaron movilizaciones para reclamar justicia y exigir el esclarecimiento del hecho. Mientras tanto, los investigadores continúan con las medidas dispuestas para determinar con precisión cómo se produjo el disparo fatal y cuál fue la participación de los detenidos.