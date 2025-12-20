El hermano de Maxi Lopez ganó una millonaria cifra sin trabajar: cómo lo hizo y cuánto dinero ganó

Lejos de los estudios de TV donde brilla su hermano, Jonathan López se consagró campeón en un certamen de élite y embolsó una cifra impactante.

Una verdadera lluvia de dólares cayó sobre la familia López, pero esta vez el protagonista no fue el ex futbolista. Jonathan López, el hermano de Maxi que siempre eligió caminar por la vereda del bajo perfil, acaba de sacudir el ambiente del juego internacional.

El millonario triunfo de Jonathan López que sacude a la farándula hermano maxi lopez (1) El gran premio que se llevó el hermano de Maxi López en el póker. Gentileza En una noche cargada de adrenalina y estrategia, "Jhony" se consagró como el gran ganador de un exclusivo torneo de póker en Punta del Este, llevándose un premio extraordinario de 390 mil dólares.

El evento tuvo lugar en un glamoroso hotel cinco estrellas de la ciudad uruguaya, reuniendo a competidores de diversos países con un nivel de profesionalismo extremo. En medio de una recta final donde la tensión se podía cortar con un hilo, el hermano de Maxi López logró imponer su táctica sobre el resto.

hermano maxi lopez López festejando con su equipo. Gentileza A diferencia del presente de Maxi López, quien hoy se luce en el prime time de la televisión argentina como figura de MasterChef Celebrity, Jonathan lleva una realidad mucho más serena. Afincado en una vida familiar, está en pareja y es padre de un pequeño de tres años, manteniéndose históricamente al margen de los escándalos y los flashes que rodean a su hermano.