El exmarido de Wanda Nara lanzó una sorpresiva frase y se volvió viral en las redes sociales.

El famoso escándalo que desencadenó la infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara con la China Suárez ocupó los principales portales durante estos años. En medio de la polémica, la relación entre Maxi López y la conductora mejoró, tal es así que es uno de los participantes de MasterChef Celebrity.

El exmarido de la empresaria está teniendo un paso muy positivo en el ciclo de Telefe y muestra gran complicidad con la madre de sus hijos. En la emisión del día martes, Zaira Nara estuvo como conductora invitada y su excuñado la saludó con un apodo que no le gustó para nada a Wanda.

El filoso comentario de Maxi López que fue tomado como una indirecta a la China Suárez ¿Palito a la China Suárez? El filoso comentario de Maxi López en MasterChef Celebrity "Hola, Tatún", expresó Maxi López, y Wanda no dudó en retarlo por ese comentario: "¿Podés dejarle de decir Tatiana? ¡Se llama Zaira!". Ante esto, el participante, que se encontraba cocinando junto a Ian Lucas, quedó totalmente sorprendido y él, para salir de la situación, realizó un comentario que fue tomado por muchos como una indirecta a la China Suárez.