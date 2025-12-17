Presenta:

Mdz Show

China Suárez

¿Palito a la China Suárez? El filoso comentario de Maxi López en MasterChef Celebrity

El exmarido de Wanda Nara lanzó una sorpresiva frase y se volvió viral en las redes sociales.

MDZ Show

Maxi muy filoso en las cocinas de Telefe. 

Foto: Instagram/ @masterchefargentina.

El famoso escándalo que desencadenó la infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara con la China Suárez ocupó los principales portales durante estos años. En medio de la polémica, la relación entre Maxi López y la conductora mejoró, tal es así que es uno de los participantes de MasterChef Celebrity.

El exmarido de la empresaria está teniendo un paso muy positivo en el ciclo de Telefe y muestra gran complicidad con la madre de sus hijos. En la emisión del día martes, Zaira Nara estuvo como conductora invitada y su excuñado la saludó con un apodo que no le gustó para nada a Wanda.

El filoso comentario de Maxi López que fue tomado como una indirecta a la China Suárez

"Hola, Tatún", expresó Maxi López, y Wanda no dudó en retarlo por ese comentario: "¿Podés dejarle de decir Tatiana? ¡Se llama Zaira!". Ante esto, el participante, que se encontraba cocinando junto a Ian Lucas, quedó totalmente sorprendido y él, para salir de la situación, realizó un comentario que fue tomado por muchos como una indirecta a la China Suárez.

Captura de pantalla 2025-12-17 092541
¿Maxi y una indirecta a la China Suárez?

"Tatún", le dije, no le digo Tatiana... Tatiana, hay una sola", cerró de manera filosa, provocando risas en Wanda Nara y en su hermana, que claramente entendieron a lo que hacía referencia uno de los participantes más queridos de esta nueva edición.

