"Mágico": la decisión de Maxi López y Daniela Christiansson a días de ser padres que cautivó las redes

Maxi López ya está en Suiza tras una intensa temporada en Buenos Aires, donde combinó las grabaciones de MasterChef Celebrity con el disfrute de sus hijos mayores. Sin embargo, su aterrizaje en el aeropuerto de Ginebra marcó el inicio de una nueva etapa: el reencuentro con su hija Elle y su esposa, Daniela Christiansson , quien transita los últimos días de su embarazo.

Lejos de quedarse quietos en casa esperando el parto, la pareja tomó una decisión que encantó a sus seguidores: realizar una última escapada familiar antes de que se agrande el clan con la llegada de Lando . El destino elegido no podía ser más perfecto para la época: la exclusiva localidad de Megève , en los Alpes franceses.

A través de sus redes sociales, la modelo sueca compartió la intimidad de este viaje que definieron como "mágico". La familia se instaló en el Hotel L’Arboisie Megève , un complejo de cabañas de lujo que ofrece vistas panorámicas a las montañas nevadas.

“Nuestro hogar por los siguientes días” , escribió Daniela el miércoles 10 de diciembre, mostrando la espectacular recepción que tuvieron. La habitación, decorada con madera y un estilo alpino súper acogedor, los esperaba con un detalle que terminó de crear la atmósfera perfecta: un árbol de Navidad iluminado junto a los ventanales gigantes.

El lugar no solo pensó en los humanos; Kika , la perra de la familia y fiel compañera de aventuras, fue recibida con su propio plato de comida y bebida, integrándose al plan de relax inmediatamente.

Un tiempo en pareja antes de la llegada del nuevo integrante. Créditos: Instagram

La foto que enamoró a todos

image La fotografía que cautivó a todos. Créditos: Instagram

En medio de este escenario de película, fue Maxi López quien capturó la imagen más tierna de la escapada, esa que rápidamente "encendió" los corazones en Instagram.

El exfutbolista fotografió a Daniela y a la pequeña Elle de espaldas, tomadas de la mano y mirando hacia la inmensidad del paisaje blanco a través de la ventana, custodiadas atentamente por Kika. La modelo no dudó en repostear la captura en sus historias, etiquetando a su marido y agregando tres corazones blancos que simbolizan la pureza del momento.

“¡Qué bonito! Un lugar mágico para toda la familia", resumió Christiansson, dejando en claro que, antes de cambiar pañales y noches sin dormir con el nuevo bebé, la prioridad es conectar con la naturaleza y el amor familiar en el paraíso invernal.