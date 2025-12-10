Nadie lo esperaba: el proyecto bomba que Maxi López está preprando junto a Wanda Nara

En Intrusos dieron a conocer una contundente información sobre el futuro laboral de la expareja.

Maxi López y Wanda Nara son, sin lugar a dudas, la sensación de la nueva edición de MasterChef Celebrity. La expareja dejó atrás las diferencias luego de la separación y está enfocada en disfrutar de sus hijos y olvidar los escándalos del pasado.

En medio de todo esto, Paula Varela, panelista de Intrusos, reveló el gran proyecto en el que se encuentran trabajando el exfutbolista y la conductora de Telefe: "Ahora cuento una primicia que tiene que ver con las ficciones verticales que se vienen".

"La ficción vertical que se viene tiene como protagonistas a Wanda Nara y a Maxi López", expresó la periodista en América. Según la información brindada en el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, este proyecto se llevaría a cabo para el canal de streaming Olga.

Este nuevo modelo de series está en tendencias y quienes estrenaron hace poco tiempo fueron Santiago Algorta, Martina, Luz y Marcos Ginocchio, participantes reconocidos que pasaron por la casa de Gran Hermano.

Captura de pantalla 2025-12-10 174637 Wanda Nara prepara una fuerte ficción junto a Maxi López. Foto: captura de video / América TV.