Nadie lo esperaba: el proyecto bomba que Maxi López está preprando junto a Wanda Nara

En Intrusos dieron a conocer una contundente información sobre el futuro laboral de la expareja.

MDZ Show

La expareja encara un nuevo desafío. Créditos: Archivo MDZ

La expareja encara un nuevo desafío. Créditos: Archivo MDZ

Maxi López y Wanda Nara son, sin lugar a dudas, la sensación de la nueva edición de MasterChef Celebrity. La expareja dejó atrás las diferencias luego de la separación y está enfocada en disfrutar de sus hijos y olvidar los escándalos del pasado.

En medio de todo esto, Paula Varela, panelista de Intrusos, reveló el gran proyecto en el que se encuentran trabajando el exfutbolista y la conductora de Telefe: "Ahora cuento una primicia que tiene que ver con las ficciones verticales que se vienen".

"La ficción vertical que se viene tiene como protagonistas a Wanda Nara y a Maxi López", expresó la periodista en América. Según la información brindada en el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, este proyecto se llevaría a cabo para el canal de streaming Olga.

Maxi López realizará un fuerte proyecto junto a Wanda Nara

Este nuevo modelo de series está en tendencias y quienes estrenaron hace poco tiempo fueron Santiago Algorta, Martina, Luz y Marcos Ginocchio, participantes reconocidos que pasaron por la casa de Gran Hermano.

Wanda Nara prepara una fuerte ficción junto a Maxi López.

Por el momento, lo único que se sabe de la serie de Maxi y Wanda es que será producida por la señal de streaming y, según las declaraciones de Paula Varela, no quisieron adelantar nada, pero sin dudas que podría arrasar, ya que son grandes personalidades del mundo de la televisión y de la farándula argentina.

