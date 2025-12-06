Maxi López dejó al descubierto a su esposa al hablar sobre los celos hacia Wanda Nara: "Son mis decisiones"

Antes de emprender su viaje de regreso a Suiza junto a su esposa Daniela Christiansson, el exfutbolista Maxi López brindó una entrevista exclusiva a Intrusos donde no esquivó ninguna pregunta sobre su presente. El exdelantero enfrentó el tema más candente: cómo vive su actual pareja los constantes cruces mediáticos y los juegos televisivos con su exmujer, Wanda Nara.

¿Daniela Christiansson confía en Wanda Nara? La palabra de Maxi López sobre cómo Daniela Christiansson toma su relación con Wanda Nara. Maxi López fue directo al grano y afirmó que el tema de la exposición con Wanda Nara fue hablado previamente con Daniela Christiansson. “Lo hablamos con Daniela, sabíamos que podían pasar cosas, pero ella está muy segura de ella misma, yo estoy seguro de lo que quiero y estoy seguro de cómo es”, aseguró.

El exfutbolista aprovechó para contextualizar los posteos que su mujer realizó desde Europa, los cuales habían sido interpretados como un posible signo de celos o incomodidad. “Ella está embarazada de nuestro segundo hijo, yo es la quinta vez que lo paso, una mujer en un embarazo... las hormonas y todo...", comentó atribuyendo las reacciones a la etapa de gestación.

maxi lopez y wanda nara Maxi y Wanda compartieron momentos en Masterchef Celebrity. Captura TV En medio de la charla con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Maxi López hizo un profundo sincericidio sobre su historia personal, que estuvo marcada por conflictos mediáticos. El deportista reconoció abiertamente sus fallas y el aprendizaje que le dejaron: “Yo sé que me equivoqué un montón de veces y acepto las críticas. Son mis decisiones, acepto las consecuencias o las cosas positivas de cada una de ellas".